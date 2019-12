V Česku se loni vyrobilo rekordní množství dřevěných pelet

Praha 8. února (ČTK) - V Česku se loni vyrobilo rekordní množství dřevěných pelet, objem produkce meziročně stoupl o 24 procent na 332.000 tun. ČTK o tom dnes informoval oborový Klastr Česká peleta. Důvodem růstu bylo hlavně spuštění nového provozu na výrobu pelet firmy Stora Enso ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Zkušební výroba v něm byla zahájena v červnu 2015, loni činila roční produkce 61.000 tun pelet.

"V roce 2017 předpokládáme dosažení maximální kapacity naší linky 70.000 tun," uvedl výrobní ředitel Stora Enso Wood Products Ždírec Pavel Urban. Dřevěné pelety se nejčastěji vyrábějí lisováním dřevěných pilin a hoblin jako vedlejší produkt při zpracování dřeva. Používají se jako náhrada fosilních paliv, například zemního plynu a uhlí.

Oborové sdružení dnes upozornilo, že podobně jako v předchozích letech se dvě třetiny pelet loni vyvezly, zejména do Itálie, Rakouska a Německa. "Ačkoli obliba peletového vytápění u nás roste, výroba roste ještě rychleji. 332.000 tun pelet vyrobených v roce 2016 v Česku by stačilo pro celkem 60.000 kotlů na pelety, aktuálně je jich u nás v provozu jen zhruba 25.000," uvedlo sdružení. Nejvíce domácností, kolem 1,4 milionu, topí v Česku plynem. Počet peletových kotlů v ČR mohou podle klastru do budoucna navýšit takzvané kotlíkové dotace.

Klastr Česká peleta sdružuje firmy z oblasti výroby kotlů na pelety a další dřevěná paliva. Jeho členy jsou producenti dřevěných paliv, poradenské či distribuční společnosti a univerzitní instituce. Česká spotřeba pelet loni podle sdružení překonala 100.000 tun, meziroční nárůst činil sedm procent.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 9.2.2017

Datum uveřejnění: 8. února 2017

Poslední změna: 9. února 2017

