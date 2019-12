V Česku přibývají nové skleníky s rajčaty, už zabírají 20 hektarů

Olomouc 6. října (ČTK) - Dvě desítky hektarů už v Česku zabírají nové moderní skleníky na pěstování malých rajčat, po kterých výrazně roste poptávka na tuzemském trhu i v zahraničí. Pěstování rajčat ve sklenících zažívá boom, řekl ČTK předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Jaroslav Zeman.

"Letos bude zprovozněno zhruba deset až 12 hektarů skleníků s rajčaty," uvedl Zeman. Například u Smržic na Prostějovsku finišuje stavba skleníku na pěstování rajčat, který se rozkládá na ploše 2,5 hektaru.

Další projekty skleníků na hydroponické pěstování rajčat se připravují a plocha skleníků by se v následujících letech měla zvyšovat. "Pokud říkáme, že nyní máme 20 hektarů, tak rozhodně dalších 20 hektarů bychom uživili," podotkl Zeman.

Malá rajčata lahodné chuti, která lze ve sklenících díky umělému světlu pěstovat po většinu roku, se u zákazníků v Česku i zahraničí těší rostoucí oblibě. "Velká rajčata sice váhově víc narostou a jsou levnější, ale cherry rajčátka jsou chuťově někde jinde," podotkl Zeman.

Stavba skleníků pro pěstování zeleniny podle Zemana v Česku zažila podobný rozmach před více než 40 lety. "Skleníky se tehdy stavěly například u kompresorových stanic či velkých podniků, ze kterých odebíraly odpadní teplo. Skleníky se postavily, pak se ale zdražilo teplo, takže ve sklenících se začaly pěstovat květiny nebo byly zbourány," podotkl Zeman.

Nové skleníky na pěstování rajčat se staví zpravidla u bioplynových stanic, které je zásobují odpadním teplem. "Bioplynové stanice většinou vlastní zemědělci," upozornil Zeman.

Například Zemědělské družstvo v Haňovicích na Olomoucku vypěstuje v loni zprovozněných sklenících ročně téměř osm stovek tun rajčat. Družstvo do skleníků s pomocí dotací z Programu rozvoje venkova investovalo přes 150 milionů korun. Většina produkce hydroponicky pěstovaných rajčat je určena pro tuzemský trh.

Mnohamilionovou investici do dvou skleníků, jejichž celková plocha činí tři hektary, předseda ZD Haňovice Václav Kuba zdůvodnil tím, že tuzemská produkce rajčat výrazně zaostává za spotřebou. "Do Česka se ročně vozí zhruba 100.000 tun rajčat a ČR vyprodukuje přibližně jen 6000 tun rajčat," uvedl Kuba. Volba podle něj padla na cherry rajčata, po kterých v Česku i zahraničí rychle roste poptávka. Cena kilogramu cherry rajčat se v obchodech pohybuje mezi 150 až 250 korunami za kilogram. Návratnost investice do skleníků bude podle Kuby ale dlouhodobá. "Počítáme, že se bude pohybovat kolem 12 roků," míní.

Investice do skleníků může snížit závislost ČR na dovozu rajčat ze zahraničí. Česko má u rajských jablíček dlouhodobě výrazně zápornou obchodní bilanci. Loni byla do tuzemska podle údajů České statistického úřadu dovezena rajská jablka v celkové hodnotě 2,776 miliardy korun a český vývoz obnášel jen necelých 370 milionů korun. Rajčata prodávaná v tuzemských prodejnách obchodních řetězců pochází hlavně z Nizozemska, Španělska, Maroka, Německa a nově i ze Slovenska, kde jejich pěstování zažívá velký rozmach.

Dovoz a vývoz čerstvých a chlazených rajčat v letech 2005 až 2017 (v mld. Kč):

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 * Dovoz 1,684 1,943 2,224 2,154 2,130 2,530 2,098 2,323 2,347 2,479 2,683 2 ,776 1, 980 Vývoz 0,152 0,226 0,311 0,330 0,287 0,413 0,343 0,327 0,286 0,284 0,293 0,368 0.242

Zdroj: ČSÚ (* leden až srpen)

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16.10.2017

