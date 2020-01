V Černošíně na Tachovsku bude velké překladiště domácího odpadu

Černošín (Tachovsko) 17. ledna (ČTK) - U skládky v Černošíně na Tachovsku vznikne velké překladiště komunálního odpadu s kapacitou až 10.000 tun ročně. Celkem jich má být v Plzeňském kraji šest. Krajský úřad, který je má zařazené v plánu odpadového hospodářství, je podpoří dotací. ČTK to dnes řekl Petr Strankmüller, jednatel černošínské firmy Ekodepon, jež patří sdružení 35 obcí z Tachovska a provozuje skládky v Černošíně a Kladrubech a přes 20 sběrných dvorů.

"Máme územní rozhodnutí, pracujeme na dokumentaci pro stavební povolení. Chceme to mít začátkem příštího roku hotové, možná dříve. Už si začínáme vytipovávat dodavatele," uvedl. Odhadované náklady jsou až 30 milionů korun. Jednatel ale doufá, že se podaří v soutěži cenu snížit. Navržená dotace kraje má být v jednotkách milionů.

Z překladiště se bude vozit odpad do spalovny v Chotíkově u Plzně, kam směřuje komunální odpad z celého kraje. "Už tam něco vozíme a snažíme se dostat do režimu. V prosinci jsme tam dovezli 150 tun a od letoška každý měsíc stejně," řekl Strankmüller. Po zákazu skládkování v ČR, zřejmě od roku 2030, půjde veškerý komunální odpad přes překládací stanici do spalovny. Zatím si musí Ekodepon část odpadu ponechat, aby udržel ekonomiku skládky. V Kladrubech už je kapacita skládky tak na jeden rok, životnost deponie v Černošíně by chtěla firma prodloužit do roku 2030, tedy do zákazu skládkování.

Spalovna v Chotíkově loni zpracovala 95.000 tun komunálního odpadu, ale letos už bude mít podle Strankmüllera technickou kapacitu 105.000 tun. "To navýšení bychom chtěli částečně pokrýt my, aby se o nás vědělo a byli bychom zavedeným dodavatelem," řekl.

Hlavní částí překladiště jsou zpevněná odvodněná plocha, opěrné zdi, zásobníky na komodity, které se ještě z komunálního odpadu vytřídí a dají se zužitkovat, jako jsou kompost, dřevo a plast.

Podle Václava Lišky z krajského odboru životního prostředí se zatím v ČR, i kvůli oddálení konce skládkování, v této oblasti moc nedělá, ale Plzeňský kraj je "hodně vepředu". "Na překladištích se to ještě lehce dotřídí a zbytkový směsný komunální odpad z černých popelnic, který se dá nejlépe využít energeticky, odvezou nákladní soupravy. To je ekonomičtější než svozová auta (popelářů)," řekl.

Kraj si nechal zpracovat studii překladišť energeticky využitelného odpadu. Fungují v Klatovech, Kralovicích a Horažďovicích. Nové připravují Rokycany a sdružení obcí Domažlicka v Lazcích u Horšovského Týna. Tři plánované stavby dostaly od kraje statisíce na projekty, letos musí mít stavební povolení. "V rozpočtu kraje pro letošek je 11 milionů, připravíme dotační program," uvedl Liška.

Podle Ekodeponu stoupá poslední dva roky, kdy se ekonomice daří, objem komunálního odpadu na skládkách. Hodně přibylo biodpadu. Firma postaví novou kompostárnu u překládací stanice.

