V Černobylu vzniká solární elektrárna

Černobyl (Ukrajina) 27. listopadu (ČTK) - V Černobylu, v zóně zamořené radioaktivitou, by měla být příští měsíc uvedena do provozu první solární elektrárna. Projekt je součástí plánu rozvoje, který počítá s investicí 100 milionů eur (2,5 miliardy Kč) a s vybudováním obnovitelných zdrojů energie v zakázané zóně, píše agentura Bloomberg.

Na projektu pracuje ukrajinská inženýrská firma Rodina Energy Group a německá firma zaměřená na čistou energii Enerparc. Kapacita elektrárny má být jeden megawatt a cena asi jeden milion eur, uvedl generální ředitel firmy Rodina Jevgenij Varjagin.

"Kousek po kousku chceme co nejvíce využít černobylskou zónu," řekl Varjagin agentuře Bloomberg. "Neměla by být černou dírou uprostřed Ukrajiny. Náš projekt je 100 metrů od reaktoru."

Ukrajinské ministerstvo životního prostředí oznámilo v červenci 2016, že plánuje revitalizovat zónu uzavřenou po havárii jaderné elektrárny v roce 1986. Kvůli dlouhodobé radiaci je zemědělství a lesnictví v této zóně příliš nebezpečné. Takže obnovitelná energie se zdá být něčím přínosným pro opuštěnou oblast. Zóna je také připojena k velkým městům v zemi přenosovou soustavou, která původně přenášela elektřinu ze zničené jaderné elektrárny.

S cílem přilákat investory vláda nabídla levné pozemky a relativně vysoké výkupní ceny. Rodina a Enerparc si zajistily kontrakt, který jim do roku 2030 zajišťuje cenu 15 eurocentů (čtyři koruny) za kilowatthodinu. To je o téměř 40 procent více než horní pásmo ukazatele sdružených nákladů na produkci solární elektřiny (LCOE) v Evropě sledovaného Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Zájem vyjádřily i další energetické společnosti. Francouzská Engie provádí předběžné testy proveditelnosti projektu o gigawattové kapacitě. Zájem o výstavbu solárního parku mají také čínské firmy GCL System Integration Technology a China National Complete Engineering.

Rodina a Enerparc plánují ještě další solární panely v Černobylu s instalovanou kapacitou 99 megawattů. Ukrajinská společnost je také otevřená spolupráci s novými partnery a investory, dodal Varjagin.

Rodina má solární elektrárny na Ukrajině, v Bělorusku, Turecku, Arménii a Kazachstánu o celkové instalované kapacitě 150 megawattů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4.12.2017

Datum uveřejnění: 27. listopadu 2017

Poslední změna: 4. prosince 2017

