V bývalé teplárně na Brandlu chce Jablonec zpracovávat odpady

Jablonec nad Nisou 23. října (ČTK) - V bývalé teplárně na Brandlu chce Jablonec nad Nisou třídit a zpracovávat odpady. Vyrůst by tam v příštích letech měla i kompostárna na zpracování biodopadu, která městu citelně chybí. Současný sběrný dvůr a překladiště v Proseči nevyhovuje z kapacitních ani logistických důvodů a využití areálu bývalé teplárny, který patří městské společnosti Jablonecká energetická, se k tomuto účelu nabízí. ČTK to dnes řekl náměstek jabloneckého primátora Miloš Vele.

Otázku kam s odpadem řeší podle něj město už dvacet let. "Loni se nám podařilo díky projektu revitalizace vyřešit situaci s teplem a centrální výtopna na Brandlu přestala sloužit původnímu účelu. Kotelna je nefunkční a my odtud postupně demontujeme veškerou technologii. Uvolní se nám tam obrovské prostory a my pro ně hledáme další využití," doplnil Vele. Přístup do areálu umožňuje podle něj silnice přes Zelené údolí, přes most, který byl letos opraven. V lokalitě navíc nejsou žádné obydlené domy, jimž by mohla projíždějící auta vadit tak, jako je tomu v hustě zastavěné Proseči.

Radnice už si nechala zpracovat i studii proveditelnosti, která potvrdila reálnost záměru. Vybudování centra pro nakládání s odpady rozdělila studie do tří navazujících etap. V té první by byl zřízen sběrný dvůr, překladiště a kompostárna. Ve druhé etapě se počítá s vybudováním linek na třídění papíru a plastů a ve třetí s technologickým zařízením na zpracování skleněného odpadu. Stavební úpravy nebudou díky vybavení areálu náročné. Celkově se náklady na celý projekt odhadují na 48 milionů korun, rozložen by měl být do několika let.

Lokalita Brandl byla už v minulosti využívaná jako průmyslová. Původně tam stál mlýn, pak textilní továrna, později plynárna a elektrárna. Areál je v blízkosti řeky Nisy, ta ale není podle Veleho nijak ohrožena. "V areálu by se měl odpad třídit a zpracovávat, případně kompostovat. Rozhodně to ale nebude žádná skládka," ujistil náměstek primátora.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23.10.2017

Tweet

Datum uveřejnění: 23. října 2017

Poslední změna: 23. října 2017

Počet shlédnutí: 1298