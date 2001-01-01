V Brně v neděli začnou čtyřdenní veletrhy zemědělství a lesnictví Agrishow
Brno 9. dubna (ČTK) - Na brněnském výstavišti začnou v neděli čtyřdenní veletrhy zemědělství, lesnictví a obnovitelných zdrojů Agrishow. Jde o proměněné dřívější veletrhy zemědělské techniky Techagro. Je to největší výstavní akce jarní sezony, která obsadí šest pavilonů a přilehlé venkovní plochy. Na tiskové konferenci to dnes řekla manažerka veletrhu Simona Křečková z pořádajících Veletrhů Brno.
Foto: BVV Agrishow 2026
Vystavovat bude 800 firem ze 17 zemí. Veletrhy jsou mířené jak na odborné návštěvníky, tak na veřejnost. "Spojili jsme letos do jednoho celku živočišnou výrobu, rostlinnou výrobu, lesnictví i obnovitelné zdroje. Důraz klademe i na doprovodný program a aktivity," uvedla Křečková. Změnu konceptu veletrhů přivítali vystavovatelé a předběžně přichází kladný ohlas i od návštěvníků, dodala Křečková.
Většinu výstavní plochy stejně jako v minulosti obsadí vystavovatelé, kteří představují zemědělskou techniku. Chybět nemá žádná významná značka, navzdory tomu, že od let 2021 a 2022, kdy byly prodeje na vrcholu, trh setrvale klesá. "A to ve všech kategoriích. Už to nelze nazvat korekcí, ale dostáváme se na čísla, která jsou dlouhodobě pod průměrem. Prodej traktorů s výkonem nad 50 koní loni meziročně poklesl o šest procent na 1485 kusů, což je nejnižší hodnota od roku 2011," řekl ředitel sekretariátu Sdružení dovozců zemědělské techniky Martin Jurkovič. Podobně jsou na tom i prodeje ostatní techniky.
Podle něj není v zemědělství situace z hlediska finanční stability příliš příznivá a těžko se odhaduje budoucí vývoj. "Nevidíme žádné velké pozitivní zprávy, které by směřovaly k nastartování trhu. Čelíme velkým geopolitickým změnám a zdražování vstupů," uvedl Jurkovič. Navíc v připravovaném rozpočtu společné zemědělské politiky EU bude méně peněz na nákup strojů.
Součástí výstavy techniky bude i Agri Arena, kde se lidé budou moct podívat na praktické ukázky traktorů a dalších strojů.
Konat se budou odborné konference i přednášky nejen pro odborníky přímo v pavilonech na výstavní ploše. Jedním z hlavních projektů je v pavilonu V Chytrá farma. Po všechny dny budou akademici i lidé z praxe přednášet o moderních technologiích a postupech prospěšných zemědělcům. V pondělí se uskuteční konference o adaptaci zemědělství na změnu klimatu, v úterý například Středoevropský veterinární kongres a také konference o moderních technologiích v zemědělství.
Pro veřejnost včetně dětí je určená Národní výstava hospodářských zvířat. V přehlídkách a soutěžích lidé uvidí masný a dojený skot, ovce, kozy, prasata a nejatraktivnější mají být koně. Lidé uvidí i včelařskou výstavu a doplňkem je Festival chutí, vína a piva.
Na lesnickém veletrhu Silva Regina vystavovatelé představí soudobou lesnickou techniku, ale také myslivost a výstavu trofejí.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 9. 4. 2026
