Zprávy z tisku
V Brně dnes začíná veletrh Agrishow o zemědělství a lesnictví
Brno 12. dubna (ČTK) - Na brněnském výstavišti dnes začínají čtyřdenní veletrhy zemědělství, lesnictví a obnovitelných zdrojů Agrishow. Jedná se o největší výstavní akci jarní sezony, která obsadí šest pavilonů a přilehlé venkovní plochy. Vystavovat bude 800 firem ze 17 zemí.
Foto: BVV Agrishow 2026
Veletrhy jsou určené jak odborným návštěvníkům, tak veřejnosti. "Spojili jsme letos do jednoho celku živočišnou výrobu, rostlinnou výrobu, lesnictví i obnovitelné zdroje. Důraz klademe i na doprovodný program a aktivity," uvedla manažerka veletržní akce Simona Křečková.
Většinu výstavní plochy stejně jako v minulosti obsadí vystavovatelé, kteří představují zemědělskou techniku. Chybět nemá žádná významná značka, navzdory tomu, že od let 2021 a 2022, kdy byly prodeje na vrcholu, trh setrvale klesá. Ani perspektiva není zatím podle lidí z oboru příznivá kvůli geopolitickým změnám a zdražování vstupů. Součástí výstavy techniky bude i Agri Arena, kde se lidé budou moct podívat na praktické ukázky traktorů a dalších strojů.
Konat se budou odborné konference i přednášky nejen pro odborníky přímo v pavilonech na výstavní ploše. Jedním z hlavních projektů je v pavilonu V Chytrá farma. Po všechny dny budou akademici i lidé z praxe přednášet o moderních technologiích a postupech prospěšných zemědělcům. V pondělí se uskuteční konference o adaptaci zemědělství na změnu klimatu, v úterý například Středoevropský veterinární kongres a také konference o moderních technologiích v zemědělství.
Pro veřejnost včetně dětí je určená Národní výstava hospodářských zvířat. V přehlídkách a soutěžích lidé uvidí masný a dojený skot, ovce, kozy, prasata a nejatraktivnější mají být koně. Lidé uvidí i včelařskou výstavu a doplňkem je Festival chutí, vína a piva.
Na lesnickém veletrhu Silva Regina vystavovatelé představí soudobou lesnickou techniku, ale také myslivost a výstavu trofejí.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12. 4. 2026
Poslední změna: 16.4.2026
Počet shlédnutí: 0
