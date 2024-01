V Blansku zmodernizují kompostárnu, současná je na hranici životnosti

Blansko 23. ledna (ČTK) - V Blansku plánují modernizaci kompostárny, současná je na hranici kapacity i životnosti. Provoz zahájila před 14 lety. Město o tom informovalo na svém webu. Do zařízení se sváží veškerý bioodpad vyprodukovaný na veřejných prostranstvích ve městě a okolí, a také odpad z domácností.

Zařízení ročně zpracuje zhruba 2500 tun biologicky rozložitelného odpadu, přeměňuje ho na dále využitelný kompost. "Je pro nás důležité, že bioodpad vyprodukovaný v Blansku umíme přímo ve městě přeměnit na dále využitelný kompost. Máme tak odbyt pro veškerý odpad z ploch veřejného prostranství. Vítaná služba je to také pro obyvatele města. Ti, kteří platí poplatky za odpad, navíc mají možnost si v kompostárně zdarma odebrat hrubý kompost ve stejném množství, v jakém přivezou bioodpad vyprodukovaný v jejich domácnosti či na zahradě," popsal starosta Blanska Jiří Crha (ODS).



V kompostárně, kterou pro město provozuje na základě nájemní smlouvy soukromá firma, je v plánu kompletní obnova současná technologie na výrobu kompostu. Ta nová má být efektivnější a ekologičtější. Lépe by také měla zvládnout rychlé zpracování velkého množství odpadu v jarních a podzimních měsících, navýšit by také měla celkovou kapacitu kompostárny.



"Nový drtič biomasy zvládne podrtit i směsnou biomasu včetně dřeva, trávy či větví, odpadne tak náročné třídění před vlastním zpracováním. Doplní jej manipulátor s elektrickým pohonem, který nahradí ten stávající se spalovacím motorem. Nový stroj zajistí vše od plnění drtiče až po překopávání na kompostových zakládkách a manipulaci s hotovým kompostem. Hotový kompost pak bude vibračně nebo rotačně dotřiďovat nový třídič," plánuje vedoucí provozu kompostárny Jiří Jalovecký.



Investice je za 10 milionů korun, až 70 procent z toho by mohla pokrýt dotace z Národního plánu obnovy, o kterou chce město požádat letos na jaře. Podporu by mohl získat i další projekt, na střeše kompostárny by mohla být i fotovoltaika.



