Ústecký kraj rozdělí na kotle 156 mil., žádosti jsou elektronické

Ústí nad Labem 13. října (ČTK) - Ústecký kraj rozdělí v další výzvě dotací na výměnu kotlů 156 milionů korun. Příspěvek na nové kotle může získat minimálně 1683 domácností, řekl dnes novinářům hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) ale už dotace nepůjde na kotle výhradně na uhlí. Oproti minulosti se žádosti budou podávat pouze elektronicky.

Lidé mají možnost získat na nový kotel až 127.500 korun. "To je pro případ tepelných čerpadel a kotle na biomasu, navíc v prioritních oblastech. V těch je žadatel automaticky zvýhodněn částkou 7500 korun. Relativně nejméně jsou dotované kombinované kotle na uhlí a biomasu, tam je 75 procent podpory," uvedl Brabec. V Ústeckém kraji jsou mezi prioritními oblastmi Děčínsko, Lounsko a Litoměřicko.

Celková dotace pro druhou výzvu je v Ústeckém kraji 162 milionů korun, mezi žadatele bude rozděleno 156 milionů, zbývajících šest je určeno na administrativu. Kraj čeká, že se peníze vyčerpají bez problémů ve velmi krátké době. "Řadu žádostí nebylo možné uspokojit ve stávající výzvě a všem bylo doporučováno, aby nezahazovali podklady, že bude další výzva. Čekáme, že minimálně značná část těch, kteří nebyli uspokojeni dosud, se zapojí znovu," řekl ČTK náměstek hejtmana Stanislav Rybák (KSČM).

V první výzvě obdržel Ústecký kraj přes 2000 žádostí, částka byla stejná, tedy 162 milionů korun. K 11. říjnu kraj proplatil 1340 dotací. Nejvíce, 42 procent, jich bylo na kombinované kotle.

V nové výzvě není možné žádat o podporu na čistě uhelný kotel. Podle Brabce to souvisí s požadavky Evropské unie. "Když se vyhodnotila první výzva, tak se celkem překvapivě zjistilo, že v těch krajích, jako je Ústecký kraj, těch čistě uhelných kotlů je reálně málo. Tady jich bylo devět procent. Musím říct, že to byl docela šok, protože je to uhelný kraj," doplnil ministr.

Oproti minulosti se budou žádosti o dotaci přijímat výhradně elektronicky. "Zvolili jsme tento způsob, aby již žadatelé nemuseli stát hodiny před úřadem a čekat, až se otevře podatelna, aby žádost odevzdali mezi prvními. Takhle si mohou vše už nyní předvyplnit a 31. října elektronicky odeslat," řekl Bubeníček.

Ústecký kraj patří po Moravskoslezském k lokalitám s nejhorší kvalitou ovzduší. V letech 1991 až 1999 bylo v rámci Programu Teplice monitorováno znečištěné ovzduší na severu Čech a dopady na zdraví jeho obyvatel. Jeho výsledky, které byly zveřejněny v říjnu, podle Českého statistického úřadu objektivně potvrdily zprávy lékařů o poškození zdraví obyvatel pánevních okresů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16.10.2017

