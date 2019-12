Ústecký kraj rozdělí 167 milionů korun na výměnu kotlů

Ústí nad Labem 10. září (ČTK) - Lidé v Ústeckém kraji mají poslední zaručenou možnost získat peníze na výměnu starých kotlů. V poslední vlně kotlíkových dotací kraj rozdělí 167 milionů korun. Elektronický příjem žádostí začne 16. září. Cílem programu je zlepšit ovzduší. Novinářům to dnes řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Chudí lidé mají šanci získat bezúročné půjčky od obcí na předfinancování koupě.

Obyvatelé kraje doposud vyměnili s přispěním dotace přes 3000 kotlů, Ústecký kraj proplatil 327 milionů korun. Zájem v prvních ročnících byl tak velký, že lidé před úřadem i spali. "Takový zájem už nyní nečekáme, ale věříme, že se přihlásí ještě dost osob a všechny peníze rozdělíme," uvedl náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD).

Lidé si mohou s využitím dotace, která může být až 127.500 korun, vyměnit kotel na uhlí za plynový kotel, kotel na biomasu, dřevo nebo za tepelné čerpadlo. V této etapě už nejsou podporovány kombinované kotle, které umožňují i spalování uhlí.

Od 1. září 2022 platí povinnost vyřadit z provozu kotle 1. a 2. emisní třídy. "Nyní je poslední zaručená výzva kotlíkových dotací," uvedl Brabec. Pokud majitelé rodinných domů kotle do termínu nevymění, bude jim hrozit pokuta 50.000 korun. Obce přitom podle Brabce budou mít díky revizím přehled o tom, kdo má jaký zdroj tepla.

Zdrojem znečištění ovzduší podle Brabce už v současnosti není průmysl, ale právě lokální topeniště. "V celé České republice se zatím provedlo 56.000 výměn kotlů, díky tomu se množství emisí karcinogenního benzoapyrenu snížilo podle předběžných údajů o 11 až 12 procent," uvedl Brabec. "Mimo jiné to také znamenalo dosud téměř 3000 tun emisí prachu, které jsme ročně stáhli z ovzduší díky výměně," řekl.

Lidé museli mít doposud nejprve vlastní peníze na zaplacení nákupu kotle a výměnu, poté jim kraj až 80 procent nákladů proplatil. Pokud se do programu zapojí obce, mohou žadatelé získat bezúročnou půjčku na předfinancování a obec zároveň peníze na projekty v rámci životního prostředí.

V rámci celé ČR se do program přihlásilo podle Brabce 199 obcí, z toho 25 jich je z Ústeckého kraje. "Trochu mě mrzí, že jich je ze severu Čech tak málo, věřím, že se ještě nějaké přihlásí," uvedl Klika. Pomoci občanům a získat peníze do rozpočtu se rozhodly například obce Libčeves, Staňkovice, Malé Žernoseky, města Dolní Poustevna, Česká Kamenice, Vejprty nebo Kryry. Z velkých měst je to zatím pouze Ústí nad Labem.

V Kryrech se přihlásilo zatím pět vlastníků domů. "Když tuto možnost občané dostali, je škoda ji nevyužít. Sice se tím zavazujeme, že budeme mít na starosti půjčky, ale zase můžeme získat peníze do rozpočtu," řekl ČTK starosta Miroslav Brda. V Kryrech chtějí peníze od státu využít na výsadbu zeleně. "Mnoho starých stromů se vykácelo a my chceme vysadit už ty větší vzrostlejší, které něco vydrží. Mohli bychom jich vysadit až 200 u nás v našich spádových obcích," uvedl Brda.

Krajské město se rozhodlo poskytnout na výměnu kotlů bezúročnou půjčku až do 200.000 korun. Radní minulý týden novináře informovali, že zatím se ozvalo 36 žadatelů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 10.9.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 10. září 2019

Poslední změna: 16. září 2019

Počet shlédnutí: 163