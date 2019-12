Ústecký kraj má na výměnu kotlů ještě 20 milionů korun

Ústí nad Labem 20. ledna (ČTK) - Ústecký kraj rozdělí ještě 20 milionů korun v rámci dotace na moderní kotle. Peníze by tak mohli dostat lidé, na které ještě nevyšly. Na podzim se očekává další kolo výzvy ministerstva životního prostředí, v jehož rámci by pro region mohlo být stejně peněz jako loni, tedy zhruba 162 milionů korun. ČTK to dnes řekla mluvčí samosprávy Lucie Dosedělová.

Výměna zastaralých kotlů za moderní ekologické zdroje vytápění má přispět ke zlepšení ovzduší. O podporu na nový kotel loni požádalo v Ústeckém kraji přes 1500 lidí. "Někteří nakonec nesplnili podmínky, jiné jsme museli vyřadit pro neúplnost údajů, takže zůstaly zhruba čtyři miliony korun a o 16 milionů korun jsme požádali ministerstvo, proto máme nyní k dispozici ještě 20 milionů korun," uvedla Dosedělová.

Krajský úřad předpokládá, že vyhlásí příjem žádostí do 24. února a termín pro jejich podání bude 3. dubna. "Vzhledem k tomu, že se budou peníze na nové kotle rozdělovat už počtvrté, neočekáváme takový zájem jako byl v počátcích vyhlašování tohoto dotačního titulu," uvedla mluvčí. "Stále máme ovšem desítky žádostí, na které se ani v poslední výzvě nedostalo," doplnila Dosedělová.

Kraj poprvé rozděloval dotace na výměnu kotlů v roce 2014, tehdy bylo 20 milionů korun vyčerpáno za necelý měsíc. O rok později byla celá třicetimilionová částka vyčerpána za devět dnů.

Loni 45 procent žádostí směřovalo na pořízení kombinovaného kotle na uhlí a biomasu. Z 22 procent se žádosti týkaly koupě tepelného čerpadla, 15 procent ekologického kotle na uhlí, deset procent žádostí bylo na plynové kondenzační kotle a sedm na kotle na biomasu. Dotace mohla pokrýt až 85 procent uznatelných nákladů, její maximální výše je 127.500 korun

Ústecký kraj patří po Moravskoslezském k lokalitám s nejhorší kvalitou ovzduší. V letech 1991 až 1999 bylo v rámci Prog Teplice monitorováno znečištěné ovzduší na severu Čech a dopady na zdraví obyvatel. Jeho výsledky podle Českého statistického úřadu objektivně potvrdily zprávy lékařů o poškození zdraví obyvatel pánevních okresů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23.1.2017

Tweet

Datum uveřejnění: 20. ledna 2017

Poslední změna: 23. ledna 2017

Počet shlédnutí: 786