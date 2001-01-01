Zprávy z tisku
Ústecká univerzita bude připravovat odborníky na energetickou proměnu průmyslu
Ústí nad Labem 23. února (ČTK) - Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem otvírá bakalářský obor, který má připravit odborníky na energetickou proměnu průmyslu. Do vzdělávání se zapojí společnosti zabývající se obnovitelnými zdroji energie, koncem těžby uhlí nebo skládkováním. Zadávat budou závěrečné práce. O program s názvem Udržitelnost obnovitelných zdrojů surovin projevily zájem firmy i odborníci z veřejné správy, řekl ČTK děkan fakulty životního prostředí Pavel Kuráň.
Foto: anncapictures@Pixabay.com
Spolupráce s průmyslem bude podle děkana zásadní. "Nebudou vznikat práce, na které se jen práší v archivu. Bude to studijní program pro ty, kteří chtějí za sebou vidět jasné výsledky," uvedl Kuráň. Nový program propojuje několik vědních disciplín od oběhového hospodářství přes zelenou energetiku po průmyslovou transformaci.
Při výuce studenti podle děkana pochopí celý cyklus od výroby přes energetické zdroje a právní rámec až po moment, kdy se z výrobku stane odpad. "Učíme studenty, jak zajistit, aby výrobní cyklus produktu nekončil na skládce, ale aby se materiál vrátil zpátky do výroby. A to souvisí s blížícím se zlomovým rokem 2030, kdy by mělo v podstatě skončit skládkování," uvedl Kuráň.
Firmy budou podle děkana ekonomicky i legislativně tlačeny k tomu, aby maximalizovaly procento recyklovatelnosti svých produktů. Chybí jim ale odborníci, kteří by to dokázali vymyslet a zrealizovat, řekl Kuráň. Ředitel úseku pro dekarbonizaci společnosti Orlen Unipetrol Martin Růžička uvedl, že odborníci se budou podílet na transformaci průmyslu v Ústeckém kraji a jako kvalifikovaní experti se stanou atraktivní pracovní silou pro místní zaměstnavatele. "A tím se zvyšuje šance, že v Ústeckém kraji zůstanou i po absolvování vysoké školy, což přinese regionu nezanedbatelný ekonomický přínos," uvedl Růžička.
Na přípravě nového studijního programu spolupracuje energetická společnost ČEZ. "Spolupráce nám umožní připravit studenty v moderních odvětvích jako je technologie uchovávání energie, využití obnovitelných zdrojů a využití a zpracování strategických surovin včetně lithia. V projektech, které ČEZ připravuje v Ústeckém kraji, chceme odborně vzdělané zaměstnance z regionu. Proto nám spolupráce s UJEP dává velký smysl," uvedl projektový manažer společnosti ČEZ Jan Harnych.
Fakulta životního prostředí UJEP letos slaví 35 let existence. Vznikla v roce 1991, aby pomohla obnovit krajinu zničenou průmyslem. "Moderní ochrana životního prostředí je především o vědě a nasazení špičkových technologií přímo do terénu," uvedl děkan. Podrobnosti k novému studijnímu programu zájemci najdou na webu.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23. 2. 2026
Poslední změna: 8.3.2026
Počet shlédnutí: 0
Ústecká univerzita bude připravovat odborníky na energetickou proměnu průmyslu
Ústí nad Labem 23. února (ČTK) - Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem otvírá bakalářský obor, který má připravit odborníky na energetickou proměnu průmyslu. Do vzdělávání se zapojí společnosti zabývající se obnovitelnými zdroji energie, koncem těžby uhlí nebo skládkováním. Zadávat budou závěrečné práce. O program s názvem Udržitelnost obnovitelných zdrojů surovin projevily zájem firmy i odborníci z veřejné správy, řekl ČTK děkan fakulty životního prostředí Pavel Kuráň.
Spolupráce s průmyslem bude podle děkana zásadní. "Nebudou vznikat práce, na které se jen práší v archivu. Bude to studijní program pro ty, kteří chtějí za sebou vidět jasné výsledky," uvedl Kuráň. Nový program propojuje několik vědních disciplín od oběhového hospodářství přes zelenou energetiku po průmyslovou transformaci.
Při výuce studenti podle děkana pochopí celý cyklus od výroby přes energetické zdroje a právní rámec až po moment, kdy se z výrobku stane odpad. "Učíme studenty, jak zajistit, aby výrobní cyklus produktu nekončil na skládce, ale aby se materiál vrátil zpátky do výroby. A to souvisí s blížícím se zlomovým rokem 2030, kdy by mělo v podstatě skončit skládkování," uvedl Kuráň.
Firmy budou podle děkana ekonomicky i legislativně tlačeny k tomu, aby maximalizovaly procento recyklovatelnosti svých produktů. Chybí jim ale odborníci, kteří by to dokázali vymyslet a zrealizovat, řekl Kuráň. Ředitel úseku pro dekarbonizaci společnosti Orlen Unipetrol Martin Růžička uvedl, že odborníci se budou podílet na transformaci průmyslu v Ústeckém kraji a jako kvalifikovaní experti se stanou atraktivní pracovní silou pro místní zaměstnavatele. "A tím se zvyšuje šance, že v Ústeckém kraji zůstanou i po absolvování vysoké školy, což přinese regionu nezanedbatelný ekonomický přínos," uvedl Růžička.
Na přípravě nového studijního programu spolupracuje energetická společnost ČEZ. "Spolupráce nám umožní připravit studenty v moderních odvětvích jako je technologie uchovávání energie, využití obnovitelných zdrojů a využití a zpracování strategických surovin včetně lithia. V projektech, které ČEZ připravuje v Ústeckém kraji, chceme odborně vzdělané zaměstnance z regionu. Proto nám spolupráce s UJEP dává velký smysl," uvedl projektový manažer společnosti ČEZ Jan Harnych.
Fakulta životního prostředí UJEP letos slaví 35 let existence. Vznikla v roce 1991, aby pomohla obnovit krajinu zničenou průmyslem. "Moderní ochrana životního prostředí je především o vědě a nasazení špičkových technologií přímo do terénu," uvedl děkan. Podrobnosti k novému studijnímu programu zájemci najdou na webu.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23. 2. 2026
Poslední změna: 8.3.2026
Počet shlédnutí: 0