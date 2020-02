Úřady mají další výhodnou šanci na pořízení eko-vozidel, dokonce i nákladních

Ekonomická úspora, snížení škodlivých emisí a hluku z dopravy. To jsou hlavní přínosy vozidel na alternativní pohon, která si budou moci opět výhodně pořídit obce, města a další veřejné subjekty a nově i vysoké školy. Ministerstvo životního prostředí podpoří rozvoj ekologické dopravy ve veřejné správě a již počtvrté za sebou nabídne prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 100 milionů korun na pořízení vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi. Spolu s nimi přispěje i na dobíjecí stanice pro elektromobily.

O dotace z Národního programu Životní prostředí mohou od 17. února až do 31. října 2020 žádat samosprávy, příspěvkové organizace, výzkumné instituce a nově i veřejné vysoké školy. Podpora alternativních způsobů dopravy je součástí celkové koncepce Ministerstva životního prostředí v oblasti čisté mobility a zlepšování kvality ovzduší. „Dotace na pořízení vozidel s nízkými či nulovými emisemi ve veřejné správě nejsou v naší nabídce novinkou a provází je vždy notný zájem. Od roku 2016 jsme v Národním programu Životní prostředí vyhlásili již tři dotační výzvy, během nichž přijal Státní fond životního prostředí ČR 528 žádostí s požadavkem na 213 milionů korun,“ shrnuje dosavadní zájem ministr životního prostředí Richard Brabec a zdůrazňuje: „Zatím je díky našim dotacím na českých silnicích o 768 víc vozidel na alternativní pohon, konkrétně 570 elektromobilů, 20 hybridů, 5 plug-in hybridů a 173 vozidel na CNG. Pro obce a města jsou jednoznačně přínosem a ekonomickou úsporou,“ uvádí ministr Richard Brabec s tím, že snahou rezortu je právě kompenzovat vyšší pořizovací náklady na eko-auta oproti vozidlům na motorovou naftu či benzín.

Od loňska díky dotaci rozšířila radnice v Chomutově svůj vozový park o dva elektromobily. „Pořízení těchto elektromobilů, jejichž provoz je lokálně bezemisní, velmi tichý a levný, plně zapadá do našeho ekologického programu,“ uvádí primátor města Chomutova Marek Hrabáč. Do budoucna dokonce uvažuje o pořízení užitkových elektromobilů. „Malé tiché náklaďáčky bychom mohli využít například při čištění městských komunikací, údržbě zeleně, během prací na městském hřbitově, ale také v rámci provozu Zooparku a Kamencového jezera,“ doplňuje primátor.

A v nejbližší době bude mít chomutovská radnice šanci. V čerstvě vyhlášené dotační výzvě byla nově doplněna podpora pro kategorii nákladních vozidel od 3,5 do 12 tuny na elektro pohon s dotací 1 milion korun. „U ostatních kategorií vozů a typů pohonů zůstává podpora stejná jako v minulé výzvě, pohybuje se od 30 tisíc do 1 milionu korun,“ upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR s tím, že finanční podpora může dosáhnout až 40 procent celkových výdajů.

„Konkrétně na pořízení malého nákladního auta do 3,5 tuny přispějeme u elektropohonu půl milionu korun, na plug-in hybrid 200 tisíc a v případě CNG 100 tisíc korun. U osobního elektromobilu šplhá příspěvek na čtvrt milion korun, ve verzi plug-in hybridu se pohybuje ve výši 200 tisíc, u hybridu či CNG shodně 50 tisíc korun. Zajímavou částku přispějeme také zájemcům o ekologické užitkové vozy, minibusy či motocykly,“ vypočítává Petr Valdman.

Příspěvek lze získat na čtyři základní typy alternativních pohonů – vozidla na elektropohon, na stlačený zemní plyn (CNG), vozy s plně hybridním pohonem vybavené elektromotorem (hybridy) a plug-in hybridy, tedy vozy s více pohonnými jednotkami, které mají elektrický pohon a lze jej dobíjet z externího zdroje. Dotace lze uplatnit jak na nákup nových vozidel, tak na pronájem vozidel formou operativního leasingu. Spolu s nákupem podpoří rezort i pořízení chytrých dobíjecích stanic pro elektricky poháněná vozidla, tzv. smart wallboxy.

Prostředky rozdělované v dotační výzvě číslo 11/2019 z Národního programu Životní prostředí jsou primárně určeny pro potřeby územně samosprávných celků. O dotaci mohou požádat ale i státní příspěvkové organizace a veřejné výzkumné organizace a zcela nově i veřejné vysoké školy. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR v jednokolové nesoutěžní výzvě od 17. února do 31. října 2020 nebo do vyčerpání alokace. Vozidla pak musí být pořízena nejpozději do konce roku 2021.

„Naším hlavním cílem je snížit zdravotně rizikové emise z dopravy, tedy zejména prachové mikročástice, které představují vážné nebezpečí pro lidské zdraví i životní prostředí,“ uzavírá ministr Richard Brabec.

Odkaz na výzvu 11/2019 naleznete zde.

Přehled dotací v tabulce zde.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí 11.2.2020

Tweet

Datum uveřejnění: 11. února 2020

Poslední změna: 11. února 2020

Počet shlédnutí: 0