Zprávy z tisku
ÚOHS povolil skupině Veolia nákup většinového podílu v Energo Příbram
Brno 13. srpna (ČTK) - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil skupině Veolia nákup většinového podílu ve společnosti Energo Příbram, která je hlavním dodavatelem tepla a teplé vody pro příbramské obyvatele. ÚOHS o tom informoval v tiskové zprávě. Veolia podíl kupuje od investiční skupiny Natland. O podpisu smlouvy společnosti informovaly na konci června, výši transakce nezveřejnily. Příbram má 33.000 obyvatel.
Foto: Maksym Belchenko@istockphoto.com
"Úřad v řízení zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto spojení soutěžitelů povolil. Rozhodnutí již nabylo právní moci," uvedl úřad ve zprávě.
Energo Příbram využívá pro výrobu energie dva kotle na biomasu s celkovou kapacitou 92 megawattů tepelných (MWt) a záložní kotel na plyn s kapacitou téměř 11 MWt. Společnost je rovněž vlastníkem příbramského teplárenského systému, který tvoří přes 17 kilometrů horkovodních sítí a dva kilometry parních sítí. Starosta Jan Konvalinka (za ANO) v červnu ČTK řekl, že změna provozovatele by neměla mít zásadní dopad na koncové uživatele.
Veolia ČR kupuje v Energo Příbram 51procentní podíl. Získá jej od skupiny Natland, která byla od roku 2019 většinovým vlastníkem příbramské společnosti. Natland v roce 2022 dostal od antimonopolního úřadu pokutu 1,435 milionu korun za to, že na konci roku 2019 reálně převzal společnost Energo Příbram, ještě než úřad transakci povolil.
Veolia Energie patří v ČR mezi největší energetické skupiny a je největším tuzemským distributorem tepla, které dodává spolu s teplou vodou do 580.000 domácností. Energiemi zásobuje také více než 300 průmyslových podniků a 1800 organizací, jako jsou například nemocnice, školy a další.
Investiční skupina Natland je finančním investorem působícím primárně na českém a slovenském trhu. Kapitál investuje převážně do středně velkých firem. Společnost v roce 2002 založil podnikatel Tomáš Raška. Natland vstoupil do projektu Energo Příbram v roce 2019 společně s investičním partnerem Maidavale, když převzal společnost Mincom – vlastníka Příbramské teplárenské.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13. 8. 2025
Poslední změna: 18.8.2025
Počet shlédnutí: 0
ÚOHS povolil skupině Veolia nákup většinového podílu v Energo Příbram
Brno 13. srpna (ČTK) - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil skupině Veolia nákup většinového podílu ve společnosti Energo Příbram, která je hlavním dodavatelem tepla a teplé vody pro příbramské obyvatele. ÚOHS o tom informoval v tiskové zprávě. Veolia podíl kupuje od investiční skupiny Natland. O podpisu smlouvy společnosti informovaly na konci června, výši transakce nezveřejnily. Příbram má 33.000 obyvatel.
"Úřad v řízení zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto spojení soutěžitelů povolil. Rozhodnutí již nabylo právní moci," uvedl úřad ve zprávě.
Energo Příbram využívá pro výrobu energie dva kotle na biomasu s celkovou kapacitou 92 megawattů tepelných (MWt) a záložní kotel na plyn s kapacitou téměř 11 MWt. Společnost je rovněž vlastníkem příbramského teplárenského systému, který tvoří přes 17 kilometrů horkovodních sítí a dva kilometry parních sítí. Starosta Jan Konvalinka (za ANO) v červnu ČTK řekl, že změna provozovatele by neměla mít zásadní dopad na koncové uživatele.
Veolia ČR kupuje v Energo Příbram 51procentní podíl. Získá jej od skupiny Natland, která byla od roku 2019 většinovým vlastníkem příbramské společnosti. Natland v roce 2022 dostal od antimonopolního úřadu pokutu 1,435 milionu korun za to, že na konci roku 2019 reálně převzal společnost Energo Příbram, ještě než úřad transakci povolil.
Veolia Energie patří v ČR mezi největší energetické skupiny a je největším tuzemským distributorem tepla, které dodává spolu s teplou vodou do 580.000 domácností. Energiemi zásobuje také více než 300 průmyslových podniků a 1800 organizací, jako jsou například nemocnice, školy a další.
Investiční skupina Natland je finančním investorem působícím primárně na českém a slovenském trhu. Kapitál investuje převážně do středně velkých firem. Společnost v roce 2002 založil podnikatel Tomáš Raška. Natland vstoupil do projektu Energo Příbram v roce 2019 společně s investičním partnerem Maidavale, když převzal společnost Mincom – vlastníka Příbramské teplárenské.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13. 8. 2025
Poslední změna: 18.8.2025
Počet shlédnutí: 0