ÚOHS posuzuje nákup majoritního podílu v Energo Příbram skupinou Veolia Energie

Brno 10. července (ČTK) - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal posuzovat nákup většinového podílu v Energo Příbram skupinou Veolia Enegie ČR. Úřad o tom informoval na webových stránkách. Energo Příbram je hlavním dodavatelem tepla a teplé vody pro příbramské obyvatele. Veolia podíl kupuje od investiční skupiny Natland. O podpisu smlouvy společnosti informovaly na konci června, výši transakce nezveřejnily.

"K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází v oblasti centralizovaného zásobování teplem a výroby a obchodu s elektrickou energií," uvedl úřad, spojení posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, rozhodnutí tak vydá do 20 dnů.



Energo Příbram využívá pro výrobu energie dva kotle na biomasu s celkovou kapacitou 92 megawattů tepelných (MWt) a záložní kotel na plyn s kapacitou téměř 11 MWt. Společnost je rovněž vlastníkem příbramského teplárenského systému, který tvoří přes 17 kilometrů horkovodních sítí a dva kilometry parních sítí.



Veolia ČR kupuje v Energo Příbram 51procentní podíl. Získá jej od skupiny Natland, která byla od roku 2019 většinovým vlastníkem příbramské společnosti. ÚOHS by měl o transakci rozhodnout podle předpokladů do konce září. Natland v roce 2022 dostal od antimonopolního úřadu pokutu 1,435 milionu korun za to, že na konci roku 2019 reálně převzal společnost Energo Příbram, ještě než úřad transakci povolil.



Veolia Energie patří v ČR mezi největší energetické skupiny a je největším tuzemským distributorem tepla, které dodává spolu s teplou vodou do 580.000 domácností. Energiemi zásobuje také více než 300 průmyslových podniků a 1800 organizací, jako jsou například nemocnice, školy a další.



Investiční skupina Natland je finančním investorem působícím primárně na českém a slovenském trhu. Kapitál investuje převážně do středně velkých firem. Společnost v roce 2002 založil podnikatel Tomáš Raška. Natland vstoupil do projektu Energo Příbram v roce 2019 společně s investičním partnerem Maidavale, když převzal společnost Mincom – vlastníka Příbramské teplárenské.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 10. 7. 2025

Datum uveřejnění: 10.7.25

Poslední změna: 23.7.2025

