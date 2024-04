ÚOHS: ČEZ Teplárenská může koupit chomutovskou teplárnu Actherm Distribuce

Brno 25. dubna (ČTK) - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil společnosti ČEZ Teplárenská ze skupiny ČEZ nákup pražské společnosti Actherm Distribuce ze skupiny ADI Heat & Power, která v Chomutově dodává teplo a teplou vodu. Stanovil ale podmínky, aby byla zachována hospodářská soutěž. ÚOHS o tom informoval v tiskové zprávě.

Foto: Maksym Belchenko@istockphoto.com



"V průběhu správního řízení shledal Úřad vážné obavy, že by v důsledku spojení mohlo dojít k podstatnému narušení hospodářské soutěže na trhu centralizovaného zásobování teplem sekundární rozvodnou sítí v Chomutově," uvedl ÚOHS.



Actherm v Chomutově provozuje výměníkové stanice a sekundární rozvody tepla. Odebírá z primární rozvodné sítě teplo a prostřednictvím své sekundární sítě jej distribuuje koncovým zákazníkům. Hrozilo nebezpečí, že ČEZ Teplárenská po dokončení fúze bude moci bránit vstupu nových nebo rozšíření působení současných výrobců tepla v Chomutově do sekundární sítě, což by mělo negativní dopady na koncové zákazníky.



Proto ÚOHS stanovil podmínky, které tomu mají zabránit. "Podle těchto závazků musí společnost ČEZ Teplárenská do konce roku 2028 umožnit soutěžitelům na trhu s teplem v Chomutově napojení jejich výrobních zdrojů výroby tepla na sekundární rozvodnou síť, kterou ke dni právní moci rozhodnutí provozuje společnost Actherm. Společnost ČEZ Teplárenská se dále zavázala, že z těchto zdrojů bude odebírat teplo za nediskriminačních podmínek a v rozsahu, který neohrozí spolehlivý a bezpečný provoz dotčené soustavy zásobování tepelnou energií nebo neomezí využití obnovitelných zdrojů v jiném zdroji tepelné energie připojeném k rozvodnému tepelnému zařízení," uvedl ÚOHS.



Společnost Actherm Distribuce vznikla podle údajů veřejného rejstříku v roce 2017 a je součástí skupiny ADI Heat & Power. V mateřské skupině i firmě Actherm Distribuce mají podle evidence skutečných majitelů podíl Petr Hodan a Petr Kalianko.



Podle výroční zprávy společnosti Actherm Distribuce za rok 2022 zveřejněné ve Sbírce listin vykázala firma celkový obrat 390 milionů korun a rok zakončila s čistým ziskem 21,6 milionu korun.



Společnost ČEZ Teplárenská z polostátní energetické skupiny ČEZ uvádí na svých stránkách, že zásobuje teplem přibližně 7700 odběrných míst. Kromě více než 134.000 domácností jsou odběrateli tepla i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. Celková roční dodávka tepla je okolo 7100 terrajoulů. Zásobuje teplem zákazníky ve 33 městech v Ústeckém, Karlovarském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, kde také exportuje teplo přes hranice, z elektrárny Hodonín do slovenského města Holíč.



Podle výroční zprávy zveřejněné na internetových stránkách za rok 2022 vykázala firma čistý obrat ve výši 3,1 miliardy korun a hospodaření zakončila s čistým ziskem 158 milionů korun.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25. 4. 2024

