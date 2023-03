Unie: Návrh energetického zákona je kvalitní, rizikem je však jeho zpoždění

Praha 2. března (ČTK) - Největším rizikem návrhu energetického zákona, který má umožnit sdílení energií v energetických společenstvích, je jeho pomalé schvalování. To může oddálit jeho účinnost, která počítá s možnosti sdílení energií od začátku příštího roku. Na dnešní tiskové konferenci to uvedla Unie komunitní energetiky (UKEN). Samotný návrh unie považuje za kvalitní, podle ní může z Česka udělat lídra komunitní energetiky v Evropě.

Foto: Alexander Edward@Flickr.com



Novela, kterou ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v pondělí odeslalo vládě, zavádí energetická společenství a společenství pro obnovitelné zdroje jako nové účastníky trhu. Základem těchto společenství, které se stanou právnickou osobou, bude společná výroba energie například solárními nebo větrnými elektrárnami a její následné sdílení mezi jejími členy. Typicky půjde například o sdílení energie mezi domácnostmi nebo různými komunitami, jako obce, školy, úřady nebo podniky.

Zastánci komunitní energetiky dokončení novely přivítali. Podle nich jde o kompromisní návrh s významnými ústupky energetickým a distribučním společnostem, zároveň však s velmi kvalitní úpravou komunitní energetiky. "Jde o jednu z nejkvalitnějších právních úprav v Evropě. Má potenciál učinit z ČR lídra v oblasti komunitní energetiky," řekla právnička Frank Bold a UKEN Eliška Beranová.

Hlavním účelem novely je podle unie umožnit snížení účtů za elektřinu i osobám, které nedisponují vlastní střechou, na níž by si mohly nainstalovat vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Tu by mohly sdílet ve společenstvích, které právě zákon zavádí. Dodavatel elektřiny tak bude mít povinnost snížit osobě zapojené do sdílení na faktuře celkové množství dodané elektřiny o množství elektřiny, kterou dotyčný sdílel. Unie ocenila také zavedení sankcí pro společenství, pokud by zneužívaly svého postavení. Jako ústupek pak hodnotí povinnost uhrazení distribučního poplatku ve stejné výši jako za běžně dodanou elektřinu.

Unie však varovala před možným zpožděním při přijímání novely, což by mohlo oddálit začátek sdílení energií. Podle Beranové jde vzhledem k možným komplikacím při projednávání v Parlamentu o reálné riziko. Upozornila přitom na odpor některých energetických a distribučních firem, kvůli čemuž už loni nabrala příprava zákona zpoždění. Brzký termín je přitom podle unie klíčový pro další rozvoj komunitní energetiky.

Návrh novely navazuje na předchozí změny energetického zákona. Jedním z nich je novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která umožňuje využívání energie z například fotovoltaické elektrárny obyvateli bytových domů. Další novinkou je zvýšení limitu pro licenci na výrobu elektřiny, odbornou způsobilost a stavební povolení na 50 kilowattů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 3. 2023

Tweet

Datum uveřejnění: 2.3.23

Poslední změna: 7.3.2023

Počet shlédnutí: 4