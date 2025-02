U záměru na výrobu energií z odpadu v Třebíči dal úřad souhlasné stanovisko

Třebíč 11. února (ČTK) - Záměr na stavbu kotle v Třebíči, který bude vyrábět teplo a elektřinu ze směsného komunálního odpadu a z biomasy, získal úřední souhlas z hlediska dopadu na životní prostředí. Stavbu multipalivového kotle připravuje třebíčský dodavatel tepla TTS energo. Závěrečné vyjádření krajského odboru životního prostředí je zveřejněné v informačním systému EIA.

"Je to pozitivní zpráva pro zajištění stabilní ceny tepla a odpadů pro Třebíč i po roce 2030, kdy má dojít k zákazu skládkování," komentoval vydání souhlasného závazného stanoviska Richard Horký, ředitel společnosti TTS energo. ČTK řekl, že spuštění nového zařízení je plánované na rok 2029. TTS energo provozuje v Třebíči teplárny, teplo nyní vyrábí převážně z biomasy.



Nový kotel by měl ročně spalovat maximálně 20.000 tun směsného komunálního odpadu, případně biomasu nebo kombinaci paliv. Umístěný bude v areálu teplárny Sever. Vozit se tam bude hlavně odpad z Třebíčska. Společnost uvedla, že záměr připravuje ve spolupráci s třebíčskou svozovou firmou ESKO-T, již zřizuje Svazek obcí pro komunální služby.



Záměr na stavbu kotle firma oznámila loni v dubnu. Krajský odbor životního prostředí v květnu nařídil podrobnější posouzení vzhledem k jeho možnému vlivu na okolí. V nynějším závazném stanovisku úřad stanovil také určité podmínky pro přípravu záměru, stavbu a provoz kotle, například i nejméně roční zkušební provoz.



Na Vysočině zatím není energetické zařízení na spalování komunálního odpadu. Kraj proto uzavírá memoranda s firmami, které taková zařízení chystají jinde v Česku, memorandum o spolupráci má také s firmou SAKO Brno, která už spalovnu provozuje. Pro obce tak kraj zajišťuje potřebnou kapacitu pro období od roku 2030, kdy už zřejmě nebude možné tento odpad ukládat na skládky.



Podle údajů kraje vzniká v obcích na Vysočině ročně okolo 110.000 tun komunálních odpadů, které nebude možné dávat na skládky. Včetně odpadu z podnikatelského sektoru by podle předpokladu kraje mohlo být tohoto odpadu v roce 2030 okolo 125.000 tun za rok.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11. 2. 2025

