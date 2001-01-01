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U Prunéřova začali dělníci stavět horkovod do Kadaně za 430 milionů korun
Kadaň (Chomutovsko) 9. června (ČTK) - U Prunéřova na Chomutovsku začali dělníci stavět téměř šestikilometrový horkovod do Kadaně. Po jeho dokončení se změní centrální zásobování města se zhruba 18.000 obyvateli. Doposud dostávali teplo vyrobené z uhlí v elektrárně Tušimice. Z Prunéřova půjde teplo z biomasy a plynu. Náklady na stavbu jsou 430 milionů korun, uvedl ředitel společnosti ČEZ Teplárenská Libor Štěpán.
Foto: Sludge G @Flickr.com
Kadaň měla 50 let teplo z uhlí ze sousedních Tušimic. "Uhlí končí, proto jsme se dohodli na změně zásobování. Bude to ekologičtější zdroj a zároveň zůstane pro občany zachované centrální zásobování," řekl starosta Jan Losenický (ODS). Město a ČEZ podepsaly smlouvu na dodávky na 15 let.
Stavba horkovodu bude hotová do konce příštího roku. Kvůli pokládání trubek bude uzavřena jedna z příjezdových cest do Kadaně. "Práce na tomto úseku začnou v létě. Jedná se o jednu ze čtyř příjezdových komunikací do města. Usilujeme o to, aby nákladní doprava byla odkloněna a kamiony jezdily přes D7 a I/13," uvedl Losenický. Dopravní omezení potrvá do podzimu.
Nové připojení se projeví v ceně tepla. "Ve smlouvě máme kontrolní mechanismus, který zajišťuje, že nebude navýšení cen dramatické," uvedl Losenický. Cena centrálního vytápění podle něj bude vždy nižší než z místních topenišť. Z Prunéřova jsou teplem zásobována také města Jirkov nebo Klášterec nad Ohří.
Plynová kotelna v Prunéřově v současnosti slouží jako alternativní zdroj k uhelnému bloku. Odběratele bude zásobovat teplem nejprve pouze v létě, později celoročně. V Prunéřově bude také kotel na biomasu a další plynové kotelny. Tyto zdroje by měly zásobovat zákazníky v topné sezoně 2028/2029, tedy v předstihu před oznámeným ukončením výroby z uhlí v roce 2030. V Prunéřově stály dvě hnědouhelné elektrárny, provoz Prunéřov I skončil v červnu 2020. Celkové investice do modernizace teplárenských zdrojů v Prunéřově a Tušimicích na Chomutovsku přesahují šest miliard korun.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 9. 6. 2026
Poslední změna: 15.6.2026
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U Prunéřova začali dělníci stavět horkovod do Kadaně za 430 milionů korun
Kadaň (Chomutovsko) 9. června (ČTK) - U Prunéřova na Chomutovsku začali dělníci stavět téměř šestikilometrový horkovod do Kadaně. Po jeho dokončení se změní centrální zásobování města se zhruba 18.000 obyvateli. Doposud dostávali teplo vyrobené z uhlí v elektrárně Tušimice. Z Prunéřova půjde teplo z biomasy a plynu. Náklady na stavbu jsou 430 milionů korun, uvedl ředitel společnosti ČEZ Teplárenská Libor Štěpán.
Kadaň měla 50 let teplo z uhlí ze sousedních Tušimic. "Uhlí končí, proto jsme se dohodli na změně zásobování. Bude to ekologičtější zdroj a zároveň zůstane pro občany zachované centrální zásobování," řekl starosta Jan Losenický (ODS). Město a ČEZ podepsaly smlouvu na dodávky na 15 let.
Stavba horkovodu bude hotová do konce příštího roku. Kvůli pokládání trubek bude uzavřena jedna z příjezdových cest do Kadaně. "Práce na tomto úseku začnou v létě. Jedná se o jednu ze čtyř příjezdových komunikací do města. Usilujeme o to, aby nákladní doprava byla odkloněna a kamiony jezdily přes D7 a I/13," uvedl Losenický. Dopravní omezení potrvá do podzimu.
Nové připojení se projeví v ceně tepla. "Ve smlouvě máme kontrolní mechanismus, který zajišťuje, že nebude navýšení cen dramatické," uvedl Losenický. Cena centrálního vytápění podle něj bude vždy nižší než z místních topenišť. Z Prunéřova jsou teplem zásobována také města Jirkov nebo Klášterec nad Ohří.
Plynová kotelna v Prunéřově v současnosti slouží jako alternativní zdroj k uhelnému bloku. Odběratele bude zásobovat teplem nejprve pouze v létě, později celoročně. V Prunéřově bude také kotel na biomasu a další plynové kotelny. Tyto zdroje by měly zásobovat zákazníky v topné sezoně 2028/2029, tedy v předstihu před oznámeným ukončením výroby z uhlí v roce 2030. V Prunéřově stály dvě hnědouhelné elektrárny, provoz Prunéřov I skončil v červnu 2020. Celkové investice do modernizace teplárenských zdrojů v Prunéřově a Tušimicích na Chomutovsku přesahují šest miliard korun.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 9. 6. 2026
Poslední změna: 15.6.2026
Počet shlédnutí: 1