U pardubického gymnázia Dašická vzniká výzkumné zařízení na využití bioodpadu

Pardubice 3. října (ČTK) - Tři studenti pardubického gymnázia Dašická dnes na pozemcích školy otevřeli první část výzkumného zařízení Aqua-reaktor na zpracování a maximální využití biologického odpadu. S přispěním sponzorů vybudovali Rudolf Samuel Mašek, Dominik Mareš a Filip Dvořáček výzkumné zařízení podobné skleníku, kde funguje malá hydroponická farma či biologický filtr. Ve finále by měl vzniknout komplexní systém včetně bioplynové stanice nebo fotobioreaktor pro kultivaci řas, řekl ČTK Mašek.

"Na pozemku školy se budeme snažit dělat jednotlivé části. Neuděláme celý Aqua-reaktor, ale rozdělíme ho na malé díly, abychom na nich mohli simulovat podmínky, které by v aqua-reaktoru byly a tak si ověřili jeho funkčnost," uvedl Mašek.

Na technologiích studenti plánují zkoušet hypotézy a teze, aby teoreticky obhájili systém Aqua-reaktoru. Technologie by byla zdokonalením bioplynových stanic, aby se její veškeré produkty lépe využily, kromě bioplynu například nezpracovaný zbytek vstupní biomasy nazývaný digestát. V zařízení chce trojice veškeré živiny zpracovat tak, aby bylo možné produkovat potraviny, náhražky kůže a masa, biooleje, stavební hmoty či kartonu podobný materiál. Výsledkem by měla být i hnojiva, využívaná pro pěstování rostlin nebo zlepšení kvality půdy.

Výsledky by se měly dostavit po pěti až osmi letech, při pesimistickém odhadu do 12 let. Výstupem by měla být studie, podle níž by se dal postavit funkční prototyp Aqua-reaktoru, který byl byl energeticky nezávislý. Celý systém by měl být uhlíkově neutrální nebo dokonce záporný, měl by tedy odebírat z prostředí více oxidu uhlíku, než vyprodukuje.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 3. 10. 2022

