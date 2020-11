Turnov získal dotaci na změnu systému třídění odpadu

Turnov (Semilsko) 12. listopadu (ČTK) - Turnov získal bezmála šestimilionovou dotaci na změnu systému sběru a svozu komunálního odpadu. Podle analýzy by se díky tomu mohlo vytřídit až o třetinu více odpadu. Nový systém chce Turnov zavést od listopadu příštího roku, případně od ledna 2022. ČTK to dnes řekla místostarostka Jana Svobodová (býv. ANO).

"Bude to na dobrovolné bázi. Občan si bude moci vzít další nádoby na odpad, bude mít až čtyři u domu. Na směsný komunální, na plasty, papír a bioodpad," uvedla Svobodová. Radnice původně plánovala, že obyvatele, kteří se zapojí do nového systému, zvýhodní finančně. Nakonec od toho ale ustoupila. Nezájmu o nový systém bez finanční motivace se místostarostka neobává. "Většinou to funguje tak, jako když jsme zaváděli biopopelnice. Lidé je z počátku moc nechtěli, ale pak viděli, že je má soused, a postupně se to nabalovalo," uvedla Svobodová.

Podle analýzy, kterou si patnáctitisícové město nechalo zpracovat, by po zavedení nového systému měla roční produkce směsného odpadu klesnout za každého obyvatele o 70 kilogramů na 160 kilo. Město toho chce docílit tím, že interval svozu komunálního odpadu od rodinných domů a menších bytových domů prodlouží z týdne na 14 dnů a nádoby dostanou majitelé domů zdarma. "Výhoda bude v tom, že lidé nebudou muset tříděný odpad nikam vozit, budou to mít u domu," dodala místostarostka.

Nový systém chtěla radnice zavést už od ledna příštího roku, se žádostí o dotaci ze Státního fondu pro životní prostředí ale původně neuspěla. Získala ji až nyní. Z vlastního rozpočtu na zavedení systému přídá 1,25 milionu korun. V soutěži začne město hledat firmu, která jí dodá zhruba 5000 nádob na separovaný odpad. Budou nejen u rodinných domů, ale popelnic na tříděný odpad přibude i na sídlištích. A to tak, aby v průměru na jednu nádobu bylo maximálně 150 lidí.

Roční základní poplatek za odpady na obyvatele je v Turnově 660 korun, podle místostarostky se zdražováním zatím nepočítají. K třídění odpadu nyní město motivuje obyvatele tím, že separováním do speciálních pytlů mohou ušetřit až 330 korun. Nějakou slevu za současného systému čerpá skoro 500 obyvatel města. Po zavedení nového systému radnice od těchto slev upustí.

