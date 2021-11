Turnov chce vytřídit více odpadu, změnu sběru a svozu zavedl od listopadu

Turnov (Semilsko) 2. listopadu (ČTK) - Turnov od listopadu změnil systém sběru a svozu komunálního odpadu. Chce, aby lidé odpad více třídili, proto bude méně často vyvážet nádoby se směsným odpadem od rodinných a menších bytových domů. Zároveň jim radnice zadarmo nabídla nádoby na tříděný odpad. Objednaly si je přes tři čtvrtiny domácností žijících v rodinných a menších bytových domech. Změnu ve svozu pocítí poprvé příští týden, řekla dnes ČTK místostarostka Jana Svobodová (býv. ANO).

"Tento týden se sváží jen směsný odpad, takže je to stejné jako předchozí týden. Změna jako taková nastane až příští týden, kdy se místo černých popelnic budou poprvé svážet žluté s plasty," dodala Svobodová.

K třídění má obyvatele čtvrtého největšího města v Libereckém kraji motivovat to, že interval svozu směsného odpadu od rodinných domů a menších bytových domů radnice prodloužila z týdne na 14 dnů. Svoz plastů a papíru budou místní technické služby provádět střídavě v lichých týdnech, to znamená jednou za čtyři týdny. Dny svozů, na jaké jsou domácnosti zvyklé, zůstávají podle místostarostky stejné.

Nádoby na tříděný odpad radnice domácnostem poskytla zdarma. Zatím jich rozdala 1247 na plasty, 1107 na papír a také 1034 na bioodpad. Svobodová předpokládá, že časem se přidají i další domácnosti, nádob na separovaný odpad radnice pořídila 5000. Zapojení do nového systému třídění je pro obyvatele Turnova dobrovolné, sídliště do toho zapojena nejsou. "Je to anonymní bydlení, kdy nejsme schopni domácnosti do tohoto systému zapojit," uvedla Svobodová. Více nádob na tříděný odpad přibylo ale v rámci nového systému i na sídlištích.

Nový systém Turnov zavádí v rámci projektu, na který získal bezmála šestimilionovou dotaci ze Státního fondu pro životní prostředí, zhruba 1,25 milionu přidalo město ze svého. Ve čtrnáctitisícovém městě lidé vytřídí zatím zhruba 50 procent komunálního odpadu, cílem radnice je dostat se aspoň na 60 procent. Podle analýzy, kterou si nechala radnice zpracovat, by díky novému systému mohla roční produkce směsného odpadu klesnout za každého obyvatele o 70 na 160 kilogramů.

Dobré zkušenosti mají s tímto systémem v Doksech na Českolipsku, kde lidé třídí odpad u svých domů už od loňského jara. Vedle tradičních popelnic dostali i nádoby na plasty, papír a bioodpad. Díky tomu se za loňský rok podařilo vytřídit víc než polovinu odpadu. V době koronavirové pandemie sice v Doksech množství odpadu z domácností vzrostlo zhruba o osm procent, toho směsného, za jehož likvidaci musí město platit, zbylo ale podle starostky Evy Burešové (Starostové pro Liberecký kraj) díky lepšímu třídění o pětinu méně než v roce 2019.

Třídění přímo u domů zavádějí také třeba v Brništi na Českolipsku, třídit plánují plast, papír, kartony a sklo. Obec proto pořídila za přispění Operačního programu Životní prostředí 1420 sběrných nádob. "Věříme, že vytřídíme podstatně více odpadu. Naopak komunálního odpadu a bioodpadů bude méně. Naše obec také bude lépe připravena na novou odpadovou legislativu," řekl starosta Michal Vinš (NEZ). Třídění přímo u domů připravují také třeba v Jilemnici na Semilsku, uvažují o tom také v Jablonci nad Nisou.

