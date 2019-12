Trutnov do dubna zavede nový systém svozu bioodpadu

Trutnov 5. března (ČTK) - Jednatřicetitisícový Trutnov od dubna zavede nový systém třídění a svozu bioodpadu. Lidé z rodinných domků dostanou nově možnost třídit bioodpad zdarma do zvláštních popelnic. Na sídliště město rozmístí kontejnery na odpad rostlinného původu. ČTK to dnes řekla mluvčí města Michaela Dědková. Poplatek za svoz odpadu se měnit nebude. Základní taxa za svoz činí pro dospělého 480 korun za rok.

Dosud si lidé, kteří chtěli biologický odpad třídit, museli koupit zvláštní popelnici a za její vyvážení městským technickým službám zaplatit roční poplatek 650 korun. Zdarma mohli lidé bioodpad odevzdat ve sběrném dvoře.

Nově bude služba vyvážení popelnic s bioodpadem součástí poplatku za svoz komunálního odpadu. Odpadové nádoby na bioodpad o objemu 240 litrů dostanou lidé zapůjčené zdarma. Vše bude zajišťovat společnost Transport Trutnov, která již sváží komunální a separovaný odpad v Trutnově. Transport Trutnov je společným podnikem města a odpadové společnosti Marius Pedersen.

"Nádobu na bioodpad, kterou si občan zakoupil již dříve od Technických služeb Trutnov, si může buď ponechat, nebo může využít nabídku Transportu Trutnov na její odkoupení," uvedla Dědková. Každý občan, který má rodinný domek, bude mít nárok na jednu nádobu na bioodpad.

Transport Trutnov bude bioodpad svážet od 8. dubna do 28. října v režimu jednou za dva týdny. "Svozový den bioodpadu bude shodný se svozovým dnem komunálního odpadu pro danou lokalitu. Svoz komunálního odpadu bude nadále probíhat v režimu jednou týdně," uvedl ředitel Transportu Trutnov Jiří Ticháček.

Třídění bioodpadu do zvláštních popelnic pro lidi bydlící v rodinných domcích zavedla v minulých letech řada měst v Královéhradeckém kraji. Nejrozvinutější systém svozu bioodpadu má Hradec Králové, který jej začal budovat již v roce 2006. Města se zaváděním popelnic na bioodpad snaží snížit množství odpadu, které by jinak končilo na skládkách a za jeho uložení by se muselo platit.

