Trump prý chce zrušit klimatickou dohodu, OSN ani EU se to nelíbí

Washington/Brusel 31. května (ČTK) - Prezident Spojených států Donald Trump se rozhodl odstoupit od pařížské dohody z roku 2015, která je celosvětovým ujednáním o ochraně klimatu. S odvoláním na dva zdroje z prezidentova okolí o tom dnes informovala agentura Axios a později zprávu potvrdily i agentury Reuters a AP. Sám Trump dnes na twitteru uvedl, že rozhodnutí brzy oznámí. OSN v reakci na tyto informace připomenula slova svého generálního tajemníka o nezadržitelnosti klimatických změn. Podle místopředsedy Evropské komise by rozhodnutí USA odstoupit od klimatické dohody bylo zklamáním.

"Rozhodnutí k pařížské dohodě oznámím během několika málo dní. Učiňme Ameriku opět skvělou!" napsal Trump v tweetu, který zakončil svým volebním heslem.

Podle agentury Axios v současnosti Trumpův tým, jehož členem je i šéf Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) Scott Pruitt označovaný za popírače klimatických změn, nyní zvažuje, jak od pařížské dohody odstoupit. Mezi možnostmi je formální ukončení účasti na dohodě, takový proces by mohl trvat tři roky, či stažení amerického souhlasu s Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu. Podle Axios je druhá možnost radikálním řešením, které by ale bylo rychlejší.

"Změna klimatu je nepopiratelná. Změna klimatu je nezadržitelná. Klimatická řešení nám nabízejí možnosti, které nemají alternativu," citovala dnes OSN v reakci na informace o Trumpově rozhodnutí svého generálního tajemníka Antónia Guterrese. Připojila i Guterresovo úterní prohlášení, ve kterém hovořil o tom, že ti, kdo se rozhodnou nevsadit na ekologické technologie, čeká šedivá budoucnost. Zelené technologie pak jsou podle něj zlatým standardem nadcházejícího věku.

Místopředseda Evropské komise pro energetickou unii Maroš Šefčovič dnes uvedl, že případné odstoupení USA od klimatické dohody by bylo zklamáním. Nezměnilo by však podle něj směr, kterým se lidstvo ubírá. Evropa je podle něj připravena být v tomto ohledu vůdčí silou. "Už nyní cítíme daleko větší očekávání od našich partnerů napříč světem - z Afriky, z Asie, z Číny - aby Evropa převzala v těchto snahách vedení. Jsme připraveni to udělat, protože jsme přesvědčeni, že to je správná věc," prohlásil eurokomisař.

Přechod k čistším technologiím, vyššímu využívání obnovitelných zdrojů dává podle slovenského místopředsedy komise Šefčoviče jednoznačně hospodářský smysl a také američtí podnikatelé to chápou.

Podle diplomatických zdrojů, které citovaly všechny velké světové tiskové agentury, plánuje Evropská unie společné prohlášení s Čínou, která vyjádří pařížské dohodě podporu. Brusel a Peking by tak mohly učinit už tento týden na v pořadí 19. společném summitu.

Pařížský dokument o globálním snižování emisí skleníkových plynů loni v září schválila administrativa nyní již bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy, čímž byl ratifikační proces v USA formálně ukončen. Protože ale o dohodě nehlasoval Senát, není pro USA právně závazná.

Trump během volební kampaně dohodu označil za nevýhodnou pro USA a slíbil ji zrušit, pokud se stane prezidentem. V posledních týdnech - například po nedávném setkání lídrů sedmi nejvyspělejších světových ekonomik (G7) - hovořil o tom, že vše musí důkladně posoudit.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1.6.2017

Datum uveřejnění: 31. května 2017

Poslední změna: 1. června 2017

Počet shlédnutí: 778