Třídění odpadu u domů se v Novém Boru osvědčilo, lidé vytřídili 53 pct odpadu
Nový Bor (Českolipsko) 27. března (ČTK) - Třídění odpadu přímo u domů, které loni zavedli v Novém Boru na Českolipsku, se osvědčilo. Směsného odpadu ubylo a množství vytříděného výrazně vzrostlo. Zatímco v roce 2024 vytřídili v Novém Boru 38,70 procenta komunálního odpadu, loni to bylo 52,98 procenta. Výrazný meziroční posun ukazuje, že změny v systému odpadového hospodářství začínají přinášet výsledky, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Radmila Jiráčková.
Obyvatelé Nové Boru mají od loňského ledna u svých domů nejen popelnici na směsný odpad, ale také nádoby na bioodpad, papír a kontejnery na takzvanou multikomoditu, kam mohou dávat plasty, kovy a nápojové kartony. Loni lidé ve městě vyprodukovali 5014 tun komunálního odpadu, z toho se podařilo vytřídit téměř 2657 tun surovin, které mohou být opět využity. Zároveň ubylo směsného odpadu, zatímco v roce 2024 šlo podle Jiráčkové na skládku 3006 tun, loni to bylo necelých 2337 tun, meziročně zhruba o pětinu méně.
Do systému se v Novém Boru zatím zapojilo 1216 domácností, které mají 2385 popelnic na tříděný odpad. "Velmi si vážím toho, že lidé v Novém Boru třídí čím dál zodpovědněji. Díky tomu se nám podařilo výrazně zvýšit množství odpadu, který se může vrátit zpět do oběhu jako druhotná surovina. Je to dobrá zpráva nejen pro životní prostředí, ale i pro rozpočet města. Každá tuna odpadu, která neskončí na skládce, totiž znamená nižší náklady," řekl starosta Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj).
Největší podíl na vytříděném odpadu má dlouhodobě biologicky rozložitelný odpad. Ve velkém množství se ale třídí také kovy, papír, plasty, dřevo nebo sklo. Podle radnice se potvrdilo, že pokud je třídění jednoduché a dostupné, většina lidí ho přirozeně využívá. "Výsledky jsou velmi dobré, ale stále máme prostor pro zlepšení. Velký potenciál vidíme v třídění bioodpadu na sídlištích, tam chceme systém letos rozšířit," uvedla Šárka Vlková z technické správy města. Na třech sídlištích už město zkušebně umístilo uzamykatelné kontejnery na bioodpad a plánuje je přidat i na další místa.
Obyvatelé Nového Boru mohou pro třídění odpadů využívat několik možností. Po celém městě je 82 sběrných míst, rodinné a menší bytové domy mohou využívat systém popelnic na tříděný odpad u domů. Další možností je sběrný dvůr ve Wolkerově ulici. Součástí změn bylo také prodloužení intervalu svozu směsného odpadu u rodinných a menších bytových domů z jednoho na dva týdny. Město zároveň vyměnilo kontejnery na tříděný odpad a na některých místech přidalo další, síť se i v reakci na podněty občanů dál upravuje.
Měst a obcí, kde podobným způsobem třídí odpad, v Libereckém kraji přibývá. Už pět let funguje systém třeba v Doksech a dalších obcích Českolipska. Zkušenosti s ním mají také v Turnově nebo Jablonci nad Nisou. Tam, kde ho už zavedli, se podle radnic zlepšilo třídění a snížil objem odpadu. Od loňského října mohou tímto způsobem třídit obyvatelé rodinných a malých bytových domů v České Lípě, od června rozšíří radnice tuto možnost i do okrajových částí města. Od července budou u svých domů třídit odpad také lidé z 18 měst a obcí na Frýdlantsku.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 27. 3. 2026
Poslední změna: 9.4.2026
Třídění odpadu u domů se v Novém Boru osvědčilo, lidé vytřídili 53 pct odpadu
Nový Bor (Českolipsko) 27. března (ČTK) - Třídění odpadu přímo u domů, které loni zavedli v Novém Boru na Českolipsku, se osvědčilo. Směsného odpadu ubylo a množství vytříděného výrazně vzrostlo. Zatímco v roce 2024 vytřídili v Novém Boru 38,70 procenta komunálního odpadu, loni to bylo 52,98 procenta. Výrazný meziroční posun ukazuje, že změny v systému odpadového hospodářství začínají přinášet výsledky, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Radmila Jiráčková.
Obyvatelé Nové Boru mají od loňského ledna u svých domů nejen popelnici na směsný odpad, ale také nádoby na bioodpad, papír a kontejnery na takzvanou multikomoditu, kam mohou dávat plasty, kovy a nápojové kartony. Loni lidé ve městě vyprodukovali 5014 tun komunálního odpadu, z toho se podařilo vytřídit téměř 2657 tun surovin, které mohou být opět využity. Zároveň ubylo směsného odpadu, zatímco v roce 2024 šlo podle Jiráčkové na skládku 3006 tun, loni to bylo necelých 2337 tun, meziročně zhruba o pětinu méně.
Do systému se v Novém Boru zatím zapojilo 1216 domácností, které mají 2385 popelnic na tříděný odpad. "Velmi si vážím toho, že lidé v Novém Boru třídí čím dál zodpovědněji. Díky tomu se nám podařilo výrazně zvýšit množství odpadu, který se může vrátit zpět do oběhu jako druhotná surovina. Je to dobrá zpráva nejen pro životní prostředí, ale i pro rozpočet města. Každá tuna odpadu, která neskončí na skládce, totiž znamená nižší náklady," řekl starosta Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj).
Největší podíl na vytříděném odpadu má dlouhodobě biologicky rozložitelný odpad. Ve velkém množství se ale třídí také kovy, papír, plasty, dřevo nebo sklo. Podle radnice se potvrdilo, že pokud je třídění jednoduché a dostupné, většina lidí ho přirozeně využívá. "Výsledky jsou velmi dobré, ale stále máme prostor pro zlepšení. Velký potenciál vidíme v třídění bioodpadu na sídlištích, tam chceme systém letos rozšířit," uvedla Šárka Vlková z technické správy města. Na třech sídlištích už město zkušebně umístilo uzamykatelné kontejnery na bioodpad a plánuje je přidat i na další místa.
Obyvatelé Nového Boru mohou pro třídění odpadů využívat několik možností. Po celém městě je 82 sběrných míst, rodinné a menší bytové domy mohou využívat systém popelnic na tříděný odpad u domů. Další možností je sběrný dvůr ve Wolkerově ulici. Součástí změn bylo také prodloužení intervalu svozu směsného odpadu u rodinných a menších bytových domů z jednoho na dva týdny. Město zároveň vyměnilo kontejnery na tříděný odpad a na některých místech přidalo další, síť se i v reakci na podněty občanů dál upravuje.
Měst a obcí, kde podobným způsobem třídí odpad, v Libereckém kraji přibývá. Už pět let funguje systém třeba v Doksech a dalších obcích Českolipska. Zkušenosti s ním mají také v Turnově nebo Jablonci nad Nisou. Tam, kde ho už zavedli, se podle radnic zlepšilo třídění a snížil objem odpadu. Od loňského října mohou tímto způsobem třídit obyvatelé rodinných a malých bytových domů v České Lípě, od června rozšíří radnice tuto možnost i do okrajových částí města. Od července budou u svých domů třídit odpad také lidé z 18 měst a obcí na Frýdlantsku.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 27. 3. 2026
Poslední změna: 9.4.2026
Počet shlédnutí: 0