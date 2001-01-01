Zprávy z tisku
Třídění odpadu u domů rozšíří Česká Lípa od června i do okrajových částí
Česká Lípa 12. února (ČTK) - Třídění odpadu přímo u domů umožní Česká Lípa i domácnostem v krajových částech města. Obyvatelé mohou žádat o popelnice na papír, na bioodpad a o nádoby, do kterých se hází společně plasty, nápojové kartony a plechovky. Radnice předpokládá, že se svozem odpadu by tam mohla začít od 1. června. ČTK o tom dnes informovala mluvčí městského úřadu Kristýna Kňákal Brožová.
Foto: manfredrichter@Pixabay.com
Možnost objednat si popelnice na tříděný odpad ke svému domu zavedla Česká Lípa loni na podzim. Systém zatím funguje pouze ve městě, teď se rozšíří do přidružených obcí jako jsou Častolovice, Manušice, Žizníkov, Dobranov, Vlčí Důl, Heřmaničky, Písečná, Vítkov nebo Okřešice. Lidé nemusí mít u domů všechny nádoby, mohou požádat jen o jednu, nemusí mít také žádnou. I v takovém případě jim popelnici se směsným odpadem vyveze svozová firma jen jednou za dva týdny.
Od zavedení takzvaného door-to-door systému si radnice slibuje snížení nákladů na odpady a především omezení množství směsného komunálního odpadu, za jehož uložení na skládkách platí město stále víc. Loni už systém odpadového hospodářství stál radnici 75 milionů korun. Kdyby město nic neudělalo, mohly by se podle místostarosty Jakuba Mencla (Živá Lípa) za pět let náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu dostat třeba na 130 milionů.
Měst a obcí, které podobným způsobem třídí odpad, v Libereckém kraji přibývá. Už pět let funguje systém třeba v Doksech a dalších obcích Českolipska. Zkušenosti s ním mají také v Turnově nebo Jablonci nad Nisou. Tam, kde ho už zavedli, se zlepšilo třídění a snížil objem odpadu. Od loňského roku třídí u domů obyvatelé v Novém Boru, od července dostanou tuto možnost také lidé z 18 měst a obcí na Frýdlantsku. Se zavedením systému door-to-door počítal i Liberec, v soutěži na desetiletou zakázku ale dodavatele nenašel. Zakázku proto město zkrátilo na čtyři roky a třídění u domů vypustilo.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12. 2. 2026
Poslední změna: 8.3.2026
Počet shlédnutí: 18
Třídění odpadu u domů rozšíří Česká Lípa od června i do okrajových částí
Česká Lípa 12. února (ČTK) - Třídění odpadu přímo u domů umožní Česká Lípa i domácnostem v krajových částech města. Obyvatelé mohou žádat o popelnice na papír, na bioodpad a o nádoby, do kterých se hází společně plasty, nápojové kartony a plechovky. Radnice předpokládá, že se svozem odpadu by tam mohla začít od 1. června. ČTK o tom dnes informovala mluvčí městského úřadu Kristýna Kňákal Brožová.
Možnost objednat si popelnice na tříděný odpad ke svému domu zavedla Česká Lípa loni na podzim. Systém zatím funguje pouze ve městě, teď se rozšíří do přidružených obcí jako jsou Častolovice, Manušice, Žizníkov, Dobranov, Vlčí Důl, Heřmaničky, Písečná, Vítkov nebo Okřešice. Lidé nemusí mít u domů všechny nádoby, mohou požádat jen o jednu, nemusí mít také žádnou. I v takovém případě jim popelnici se směsným odpadem vyveze svozová firma jen jednou za dva týdny.
Od zavedení takzvaného door-to-door systému si radnice slibuje snížení nákladů na odpady a především omezení množství směsného komunálního odpadu, za jehož uložení na skládkách platí město stále víc. Loni už systém odpadového hospodářství stál radnici 75 milionů korun. Kdyby město nic neudělalo, mohly by se podle místostarosty Jakuba Mencla (Živá Lípa) za pět let náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu dostat třeba na 130 milionů.
Měst a obcí, které podobným způsobem třídí odpad, v Libereckém kraji přibývá. Už pět let funguje systém třeba v Doksech a dalších obcích Českolipska. Zkušenosti s ním mají také v Turnově nebo Jablonci nad Nisou. Tam, kde ho už zavedli, se zlepšilo třídění a snížil objem odpadu. Od loňského roku třídí u domů obyvatelé v Novém Boru, od července dostanou tuto možnost také lidé z 18 měst a obcí na Frýdlantsku. Se zavedením systému door-to-door počítal i Liberec, v soutěži na desetiletou zakázku ale dodavatele nenašel. Zakázku proto město zkrátilo na čtyři roky a třídění u domů vypustilo.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12. 2. 2026
Poslední změna: 8.3.2026
Počet shlédnutí: 18