Nový Bor (Českolipsko) 28. května (ČTK) - Třídění odpadu přímo u domů se v Novém Boru na Českolipsku osvědčilo, radnice chystá rozšíření. Město systém spustilo letos, za první tři měsíce se množství směsného komunálního odpadu snížilo meziročně o 205 tun, obyvatelé naopak odevzdali téměř 249 tun papíru, plastu, skla a bioodpadu, což je o 52 tun víc než loni, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Radmila Pokorná.

"Čísla překonala naše očekávání. Ukazují, že když lidé dostanou pohodlnou možnost, opravdu ji využívají," doplnil starosta Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj). Možnosti zapojit se do systému využilo do konce letošního ledna ve městě zhruba 900 domácností, od června budou mít možnost požádat o nádoby na tříděný odpad další vlastníci rodinných domů a menších bytových domů. Od nově zapojených nemovitostí se tříděný odpad začne svážet v září.



Domácnosti v Novém Boru mohou přímo u domů třídit biologicky rozložitelný odpad, papír a do další nádoby takzvanou multikomoditu, která zahrnuje plasty, kovy a nápojové kartony. Zapojení do systému je dobrovolné. Zájemci mohou zdarma získat set všech tří nádob o obsahu 240 litrů na tříděný odpad, nebo jen nádoby podle vlastního výběru, v prvním kole byl největší zájem o třídění multikomodity.



O nádoby na tříděný odpad mohou lidé žádat on-line prostřednictvím webu města www.novy-bor.cz, nebo osobně na městském úřadu. "Chceme lidem proces co nejvíce ulehčit. Pokud někdo ještě žádnou nádobu nemá, může si podat žádost on-line nebo osobně a připravíme mu novou smlouvu. Nádoby předáme během tří výdejních termínů v srpnu a září. Smlouvu o bezplatné výpůjčce uzavřeme při samotném převzetí," řekla vedoucí technické správy města Zdeňka Schreibová.



Nový Bor od letošního roku změnil systém nakládání s odpady. O komunální odpad a provoz sběrného dvora se až do konce roku 2029 postará na základě veřejné soutěže firma Compag CZ. Za svoz odpadu město zaplatí 45 milionů korun bez DPH, za provoz sběrného dvora 15,8 milionu a za dalších 4,2 milionu korun nakoupila radnice nové nádoby na směsný a tříděný odpad. Svoz tříděného odpadu nyní zajišťuje firma EKOD Servis. Poplatek za odpad se nezměnil, i letos platí lidé stejně jako loni 900 korun na osobu ročně.



