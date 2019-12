Třetí ročník Ceny udržitelného rozvoje (SDGs)

Praha 29. dubna 2019 (PROTEXT) - Rozhodněte o nejlepších projektech pro lepší Česko i svět! Hlasujte v Cenách SDGs 2019. Asociace společenské odpovědnosti představuje finálovou desítku projektů, které se ve veřejném hlasování utkají o prestižní Ceny SDGs za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals = SDGs). O vítězích v kategoriích Veřejná sféra a Byznys je možné hlasovat od 29. dubna do 19. května 2019 na stránkách www.globalnicile.cz.

Ceny SDGs 2019 již třetím rokem ocení iniciativy, produkty nebo služby, které naplňují globální cíle, a mění tak Česko i svět k lepšímu. Na naplňování SDGs se v roce 2015 shodly všechny členské státy OSN v rámci tzv. Agendy 2030. Společný plán definuje svět v roce 2030 a konkrétní kroky, jak bojovat s ekonomickými, environmentálními a sociálními problémy, se kterými se právě potýká. Odborná porota postoupila do veřejného hlasování z 213 přihlášených pětici finálových projektů v kategorii Byznys a pětici finálových projektů v kategorii Veřejná sféra. O vítězích těchto dvou kategorií rozhodne právě veřejnost v online hlasování. Pro nejlepší projekty je možné hlasovat od 29. dubna do 19. května 2019 na stránkách www.globalnicile.cz v sekci Hlasování. "Letošní ročník nás překvapil širokou škálou témat, která reflektují různé SDGs. Nejvíce projektů se věnuje oblasti vzdělávání, zdraví a kvalitnímu životu a odpovědné spotřebě a výrobě. Oproti loňskému roku jsme zaznamenali nárůst projektů, které řeší udržitelnost na úrovni měst a obcí. Těší mě, že přihlášené projekty nejsou jen impulzivními nápady na rychlé řešení akutních problémů, ale jde o dlouhodobější a propracovanější strategie, které můžeme využít dnes i do budoucna," uvedla Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Ve finále kategorie Byznys můžete hlasovat pro následující projekty:

- Buď Safe Online od Avast Software pro kvalitní vzdělávání a prevenci v oblasti bezpečnosti na internetu u dětí základních škol.

- Mapová technologie GINA System od GINA Software, která umožňuje humanitárním pracovníkům navigaci obtížným terénem, koordinaci týmů a efektivní výměnu informací.

- Unikátní paletový pooling pro cirkulární Supply Chain od CHEP CZ za cirkulární model prázdných palet, které se nevrací zpět původci, ale dál se využívají, čímž dochází k úspoře emisí CO2.

- Portál Mavimi, který propojuje ženy s dětmi se zaměstnavateli, a pomáhá jim tak zprostředkovat flexibilní práci na částečný úvazek.

- Portál Opravárna, který efektivně zprostředkovává poptávky opravářům či servisům v dané lokalitě a pomáhá najít nejvhodnější variantu za nejnižší možnou cenu.

Ve finále kategorie Veřejná sféra můžete hlasovat pro následující projekty:

- Zákonné darování v praxi od České federace potravinových bank za aktivity proti plýtvání potravin, za sběr potravin před datem spotřeby a jejich další využití a distribuce potřebným.

- Úniková hra Fakescape, ve které se studenti učí selekci informací v médiích, rozeznávání falešných zpráv od pravdivých a zároveň rozvíjí kritické myšlení.

- Projekt Žít doma od Institutu sociální práce za kvalitnější život klientů a pro lepší podmínky pečovatelské služby přímo v domácnostech potřebných lidí tak, aby nemuseli předčasně využívat pobytových zařízení.

- Replug me, který pomáhá školám, firmám, rodinám i veřejnosti při přetlaku informací v digitálním světě a zároveň učí rodiče o rizicích online prostoru.

- Aplikace BIOMASA od Výzkumného ústava meliorací a ochrany půdy pro efektivnější rozhodování v oblasti zemědělství a energetiky v Česku.

"Problémy současného světa, ať už jde o změnu klimatu, chudobu nebo sociální rovnost mají jedno společné. Jsou propojené a není možné je řešit bez spolupráce celé společnosti. Proto velmi oceňuji všechny projekty ze soutěže Ceny SDGs a jsem rád, že v Česku pracují tisíce lidí ze soukromých firem, neziskové, akademické, ale i státní sféry na inovacích, které vytváří naši společnou budoucnost," uvedl Richard Brabec, ministr životního prostředí a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Kromě Ministerstva životního prostředí ČR udílí Asociace společenské odpovědnosti Ceny SDGs 2019 ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. "Velký počet přihlášených projektů za udržitelnější města a obce nás pochopitelně těší. My sami se snažíme jít při naplňování SDG 11 příkladem - s ohledem na udržitelný rozvoj například Česko zlepšuje zadržování vody v krajině a města a obce nově také významně podporujeme v oblasti dostupného bydlení. Aktivně se zabýváme trendy, jakým je například sílící suburbanizace," uvedla Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj.

Ceny SDGs 2019 ocení také vítěze kategorií Mladý leader, Reporting a Zahraniční rozvojová spolupráce. Novinkou letošního ročníku je ocenění v kategorii Rovnost mužů a žen pro projekty, které posilují postavení žen ve společnosti a naplňují tak SDG 5. I letos odborná porota zvolí Absolutního vítěze. Slavnostní udílení Cen SDGs se bude konat na galavečeru ve čtvrtek 30. května v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí. Byznys partnerem letošního ročníku je Unilever. Mediálními partnery jsou Forbes Česko a ČTK - České noviny.

Součástí Cen SDGs 2019 je letos také jedinečný turnaj ženského fotbalu za globální cíle Global Goals World Cup Prague. Jeho finále se uskuteční den před galavečerem Cen SDGs 2019, tedy ve středu 29. května 2019 na Václavském náměstí v Praze, a to za účasti známých osobností nejen ze světa sportu, politiky a z řad zahraničních hostů. Role rozhodčího finálové hry se ujme dánský herec Nikolaj Coster-Waldau, známý jako "králokat" Jaime Lannister v seriálu Hra o trůny. Více o turnaji najdete na webu http://ggwcup.com/prague2019.

O Asociaci společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je největší platforma společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN v Česku. Hájí zájmy 280+ členů z řad korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a SDGs. Prostřednictvím aktivního dialogu se státem A-CSR významně ovlivňuje a vytváří CSR politiku a agendu udržitelného rozvoje v Česku. Od roku 2016 je A-CSR národním ambasadorem Giving Tuesday, největšího světového svátku dárcovství.

