Trendy v energetice bude určovat velký růst poptávky po elektřině, uvedl expert
Brno 25. února (ČTK) - Globální poptávka po elektřině má do roku 2050 vzrůst podle odborníků na dvojnásobek. To je podle jednatele společnosti Siemens Energy Jaroslava Lahody tím hlavním faktorem, co určuje a bude určovat trendy v energetice v následujících letech. Poptávku bude zvyšovat elektrifikace průmyslu, dopravy i výroby tepla a výrazně také spotřeba datových center, které dramaticky překreslily podobu poptávky v uplynulých dvou letech. Řekl to dnes v Brně na konferenci o očekávaném vývoji energetiky.
Foto: Petrmalinak@Shutterstock.com
"Datová centra zásadně změnila energetický trh," zdůraznil Lahoda. Zatímco nyní spotřebují zhruba 1,5 procenta vyrobené energie, v roce 2030 už by to měla být 4,5 procenta. Dnes podle něj nejvíce roste spotřeba v Asii. Zmínil jak globální energetické trendy, tak české.
Ve světě se při stavbě nových zdrojů hledí na tři kritéria, a to je spolehlivost, dostupnost a udržitelnost. Jsou součástí každého zadání výstaveb. Rychle roste výstavba obnovitelných zdrojů, ročně o 11 procent. Zmínil i renesanci jádra a nezastupitelnost plynu. Do budování zdrojů výrazně vstoupila geopolitická rizika. "Kvůli tomu se díváme na naše dodavatelské řetězce, zda nějakého dodavatele nemáme ze země, která může dělat problémy. Je potřeba dodavatele a řetězce diverzifikovat a snažíme se vyrábět ve stabilních zemích. Za poslední tři roky naše firma investovala především do Evropy a chystá investici v USA," řekl Lahoda.
Tématem je také výroba zeleného vodíku a zachytávání uhlíku vzhledem k tomu, že některé zdroje dekarbonizovat nelze. "Zatím jsou dostupné technologie drahé, máme pilotní projekty, jsme v různém stadiu vývoje a věřím, že po roce 2030 dojde k nárůstu instalace těchto technologií," řekl Lahoda.
Důležité je také se přizpůsobovat decentralizaci výroby a řízení. Velké zdroje nahrazuje více malých zdrojů. "Je to velká systémová změna. Je potřeba změnit řízení, digitalizovat a pomocí různých nástrojů včetně AI bychom měli dosáhnout stabilní a stabilizované energetické soustavy," řekl Lahoda.
I v Česku je podle něj dekarbonizace jasně nastaveným směrem, využívání uhlí postupně končí. "Stavíme energetiku na obnovitelných zdrojích, na jádru a také na plynu. Je potřeba flexibilita," zmínil Lahoda. Do energetiky se také zapojují ve větší míře teplárny. "To je takové naše rodinné zlato, které nemá každý. Jedná se o zdroje, které nejen teplo a elektřinu vyrábí, ale mají i systém akumulace a je potřeba tyto systémy rozvíjet. Teplárny mohou být huby pro komunitní energetiku," předpokládá Lahoda. Zmínil, že je také potřeba, aby se Česko účastnilo projektů s modulárními reaktory.
V otázce elektrifikace průmyslu s ohledem na studii Svazu průmyslu a dopravy doporučil zvolnit a potřebné obří investice rozložit na delší dobu.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25. 2. 2026
Poslední změna: 8.3.2026
Počet shlédnutí: 0
