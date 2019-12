Třebíčská firma vyvinula technologii na výrobu paliva z bioodpadu

Třebíč 15. května (ČTK) - Třebíčská společnost VIA ALTA vyvinula ve spolupráci s brněnskou Mendelovou univerzitou technologickou linku na výrobu paliva z biologicky rozložitelného odpadu. Umožňuje zpracovat na palivo odpady, které se vozí do kompostáren nebo do bioplynových stanic. Na ochranu tohoto technického řešení Úřad průmyslového vlastnictví vydal užitný vzor. Společnost o tom dnes informovala ČTK.

Vývoj technologie, který podpořila Technologická agentura ČR, trval přibližně tři roky. "Výstupním materiálem je sypká směs, kterou je následně možno briketovat, granulovat nebo jinak tvarově upravit," uvedl v tiskové zprávě ředitel společnosti Jakub John. Firma už podle něj má u této technologie první poptávky z tuzemska a z některých dalších zemí, jako je Chorvatsko, Rusko a Vietnam. Orientační cena základního modelu začíná na 200.000 eur (v aktuálním přepočtu 5,28 milionu korun).

Roční produkce biologicky rozložitelného odpadu v Česku podle tiskové zprávy společnosti převyšuje 2,5 milionu tun. Novou technologickou linku by podle firmy mohli kupříkladu na zpracování části odpadu využívat provozovatelé kompostáren, pokud nemají stálý odbyt pro kompost. Uplatnit by se mohla také třeba u výrobců tepla a elektřiny z biomasy.

Společnost VIA ALTA poskytuje komplexní inženýrský servis a dodávky v oblasti technologií odpadů a průmyslové technologie. Na trhu působí 13 let, nyní má 20 zaměstnanců.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 22.5.2017

Datum uveřejnění: 17. května 2017

Poslední změna: 22. května 2017

