Třebíčská firma vyrábí stavební dílce z odpadních plastů

Třebíč 25. července (ČTK) - Třebíčská firma VIA ALTA vyvinula ve spolupráci s vědci Lotyšské univerzity a ČVUT Praha technologickou linku na výrobu stavebních dílců z odpadních plastů. Nová technologie Polybet využívá zejména PET lahve, fólie a obdobné termoplasty jako pojivo v takzvaném polymerním betonu. Z něho se pak vyrábí dlažba, obrubníky, svahové tvárnice, prvky mobiliářů a další produkty pro stavebnictví. Společnost to dnes sdělila ČTK.

"Polymerní beton je směsí termoplastických polymerů, které mají funkci pojiva, a širokého spektra použitelných plniv, jako je písek, štěrk, odpadní sklo, drcený stavební odpad a další," uvedl ředitel společnosti VIA ALTA Jakub John. Polymerní beton má podle něj shodné nebo lepší mechanické vlastnosti než klasický beton, navíc je levnější.

Podle Johna se v ČR každoročně vyprodukuje přes 600.000 tun plastového odpadu, který se může stát materiálem pro další využití. Nová linka navíc může pomoci i v oblasti recyklace solárních panelů, kde je jednou z jejích překážek využitelnost kaleného skla znečištěného nanášenými vrstvami. "Pro sklárnu je to téměř nepoužitelný materiál, pro Polybet ideální plnivo," dodal John.

Linka je podle něj nyní v pilotním provozu, za rok by měla zpracovat 300 tun plastu a vyprodukovat 1000 tun výrobků.

Společnost VIA ALTA poskytuje komplexní inženýrský servis a dodávky v oblasti technologií odpadů a průmyslové technologie. Na trhu působí 13 let, nyní má 20 zaměstnanců. Před časem vyvinula mimo jiné ve spolupráci s brněnskou Mendelovou univerzitou technologickou linku na výrobu paliva z biologicky rozložitelného odpadu. Umožňuje zpracovat na palivo odpady, které se vozí do kompostáren nebo do bioplynových stanic.

