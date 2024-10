Transformace tepláren vyjde na 200 mld.Kč, dosud uhlí nahradilo přes 10 tepláren

Praha 1. října (ČTK) - Investice do transformace českých tepláren přesáhnou 200 miliard korun. V posledních třech letech přešlo od spalování uhlí na jiný typ paliva deset tepláren v ČR, které zásobují dohromady 110.000 domácností. Další velké teplárny plánují odklon od uhlí v příštích letech, transformaci chtějí dokončit do roku 2030. ČTK to dnes sdělilo Teplárenské sdružení ČR.

Foto: Archiv CZ Biom



Teplárny zahájily přechod na jiný typ paliva od roku 2022. V první fázi ukončily nebo radikálně snížily spalování uhlí na úroveň několika procent teplárny v Plané nad Lužnicí, Táboře, ve Strakonicích, ve Dvoře Králové, Uherském Hradišti, Přerově, Frýdku-Místku, Kolíně, v Ostravě Přívoze a Teplárnu ČSA u Karviné. Uhlí tyto teplárny nahradily biomasou, zemním plynem, teplem z dopadu a dalšími energetickými zdroji. Do náhrady uhlí investovaly celkem přes šest miliard korun. Dohromady tyto teplárny dodávají ročně pět milionů gigajoulů (GJ) tepla. Ještě dříve ukončily spalování uhlí také například teplárny v Příbrami a v Náchodě.



"První etapa odchodu od uhlí v menších teplárnách je téměř dokončena. Velké teplárny v krajských městech na náhradě uhlí intenzivně pracují. Tyto projekty budou postupně uváděny do provozu v letech 2027 až 2030,” uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek. Pro další transformaci podle něj budou rozhodující peníze z Modernizačního fondu.



Podle sdružení dosud náhrada uhlí snížila emise oxidu uhličitého o více než 600.000 tun ročně. Vedle ekologičtějšího provozu je podle sdružení bonusem transformace také výrazné snížení plateb za emisní povolenky. V některých případech by se jich teplárny měly zbavit úplně.



Letošní topná sezona začala v polovině září, což je zhruba o měsíc dříve než loni. Loňská topná sezona v Česku byla nejkratší a nejteplejší za posledních 60 let. Tuzemské teplárny při ní zaznamenaly nejnižší dodávky tepla, proti průměru až o desetinu nižší. Hlavní příčinou bylo podle nich mimořádně teplé počasí v sezoně.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 10. 2024

