Zprávy z tisku
Topolánek: Nastupující energetická krize letos v Česku nezpůsobí růst cen tepla
Olomouc 21. dubna (ČTK) - Nastupující globální energetická krize, která souvisí s vojenským útokem Spojených států a Izraele na Írán, by letos v Česku neměla způsobit výrazný růst cen tepla. Tuzemské teplárny už mají uzavřeny smlouvy na dodávky paliv a jsou na případné cenové výkyvy připraveny mnohem lépe než v roce 2022, kdy energie výrazně zdražily po invazi Ruska na Ukrajinu. Na dnes zahájené dvoudenní konferenci Dny teplárenství a energetiky to v Olomouci řekl předseda Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.
Foto: Pictures of Money@Flickr.com
"Bohužel se na nás valí další energetická krize, a myslím, že jsme připraveni lépe než minule. Na letošek mají teplárny v zásadě nakoupeno i prodáno, takže významné dopady do hospodaření ani do cen tepla neočekávám," uvedl Topolánek. Ceny tepelné energie pro příští rok budou podle Topolánka záležet na délce konfliktu na Blízkém východě, důležitou roli sehraje míra naplněnosti plynových zásobníků.
Podle ředitele výkonného pracoviště Teplárenského sdružení ČR Jiřího Vecky jsou letos teplárny připraveny zajišťovat komfortní dodávky energií všem svým odběratelům. "Do konce roku máme nakoupenu drtivou většinu energií. Současná krize v Íránu nebo Hormuzském průlivu má na nás minimální dopad," řekl dnes Vecka ČTK a Českému rozhlasu.
Pokud by krize na Blízkém východě měla dlouhodobější charakter a způsobila globální růst cen energií, tak příští rok už by teplárny musely své ceny upravit. "V tuto chvíli ale předpokládám, že se situace uklidní," podotkl Vecka. Stabilizovat ceny tepla podle něj pomáhá diverzifikace palivového portfolia tuzemských tepláren, do kterého kromě plynu spadá například biomasa a odpady.
Češi loni zvýšili spotřebu tepla. Teplárny tak meziročně navýšily dodávky pro domácnosti o sedm až osm procent. Rok 2025 byl totiž oproti předloňsku výrazně chladnější. Teplárenské sdružení ČR na začátku roku oznámilo, že letos část tepláren v Česku zdraží své dodávky o úroveň inflace, další část tuzemských tepláren naopak žádné zvyšování cen nechystá. Výjimkou je několik menších tepláren, které kvůli nákupům emisních povolenek avizovaly až dvouciferné zvýšení cen.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21. 4. 2026
Poslední změna: 24.4.2026
