Zprávy z tisku
Teplo z Ledvic na Teplicku bude v roce 2030 z biomasy, vypsán je tendr na kotel
Ledvice (Teplicko) 25. ledna (ČTK) - Teplo z elektrárny v Ledvicích na Teplicku bude v roce 2030 mimo jiné z biomasy, která nahradí uhlí. Energetická skupina ČEZ vypsala nyní tendr na kotel. V areálu funguje už plynová kotelna a vyroste tady paroplynový zdroj. V případě elektřiny zatím pevné datum náhrady uhlí a odstavení uhelných bloků firma nestanovila, řekl ČTK mluvčí skupiny Ota Schnepp.
Foto: Sludge G @Flickr.com Prunéřov
Z elektrárny v Ledvicích dostávají teplo zákazníci v Bílině, Ledvicích a Teplicích, což představuje 19.500 domácností. Místo pro budoucí biomasovou kotelnu o výkonu 20 MWt se již v elektrárně připravuje. ČEZ Teplárenská zde provozuje dříve postavenou plynovou kotelnu s výkonem 131 MWt, která bude sloužit jako záložní zdroj. Dále zde vyroste paroplynový zdroj o výkonu 250 MWe, elektrokotel s výkonem 30 MWt. "Ten by měl být primárně napájen z fotovoltaické elektrárny odkaliště Fučík, s jejíž realizací počítáme v tomto a příštím roce. Elektrokotel pak bude v provozu v roce 2028," uvedl Schnepp. Náklady na tyto investice jsou podle něj v řádu vyšších jednotek miliard korun.
Instalovaný výkon hnědouhelné elektrárny, kde jsou dva bloky, je 770 MW. "Počítá se s tím, že o něco dříve bude odstaven blok s fluidním spalováním, a to vzhledem k zamýšlenému paroplynovému cyklu. V rámci přestavby je totiž možné využít jeho současnou parní turbínu a další části technologie," uvedl mluvčí. Poslední postavený výrobní blok 6 je v Ledvicích v trvalém provozu od roku 2017. V Ledvicích se spaluje hnědé uhlí z Dolů Bílina. "Provoz uhelných zdrojů se ekonomicky kvůli povolenkám každým rokem zhoršuje. Každým rokem také ekonomiku jednotlivých bloků posuzujeme, ale jestli k ukončení provozu jednotlivých bloků pro výrobu nastane před nebo po roce 2030, zatím říci nelze," uvedl Schnepp.
V současnosti pracuje v elektrárně Ledvice více než 200 kmenových zaměstnanců ČEZ. Firma předpokládá, že ti, co nebudou mít v době zprovoznění nových výrobních zdrojů nárok na důchod, najdou uplatnění na nově vzniklých zdrojích nebo na jiných pozicích v rámci ČEZ. Další zhruba dvě stovky zaměstnanců mají firmy dodavatelů provozních a údržbových činností.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25. 1. 2026
Poslední změna: 26.1.2026
Počet shlédnutí: 0
Teplo z Ledvic na Teplicku bude v roce 2030 z biomasy, vypsán je tendr na kotel
Ledvice (Teplicko) 25. ledna (ČTK) - Teplo z elektrárny v Ledvicích na Teplicku bude v roce 2030 mimo jiné z biomasy, která nahradí uhlí. Energetická skupina ČEZ vypsala nyní tendr na kotel. V areálu funguje už plynová kotelna a vyroste tady paroplynový zdroj. V případě elektřiny zatím pevné datum náhrady uhlí a odstavení uhelných bloků firma nestanovila, řekl ČTK mluvčí skupiny Ota Schnepp.
Z elektrárny v Ledvicích dostávají teplo zákazníci v Bílině, Ledvicích a Teplicích, což představuje 19.500 domácností. Místo pro budoucí biomasovou kotelnu o výkonu 20 MWt se již v elektrárně připravuje. ČEZ Teplárenská zde provozuje dříve postavenou plynovou kotelnu s výkonem 131 MWt, která bude sloužit jako záložní zdroj. Dále zde vyroste paroplynový zdroj o výkonu 250 MWe, elektrokotel s výkonem 30 MWt. "Ten by měl být primárně napájen z fotovoltaické elektrárny odkaliště Fučík, s jejíž realizací počítáme v tomto a příštím roce. Elektrokotel pak bude v provozu v roce 2028," uvedl Schnepp. Náklady na tyto investice jsou podle něj v řádu vyšších jednotek miliard korun.
Instalovaný výkon hnědouhelné elektrárny, kde jsou dva bloky, je 770 MW. "Počítá se s tím, že o něco dříve bude odstaven blok s fluidním spalováním, a to vzhledem k zamýšlenému paroplynovému cyklu. V rámci přestavby je totiž možné využít jeho současnou parní turbínu a další části technologie," uvedl mluvčí. Poslední postavený výrobní blok 6 je v Ledvicích v trvalém provozu od roku 2017. V Ledvicích se spaluje hnědé uhlí z Dolů Bílina. "Provoz uhelných zdrojů se ekonomicky kvůli povolenkám každým rokem zhoršuje. Každým rokem také ekonomiku jednotlivých bloků posuzujeme, ale jestli k ukončení provozu jednotlivých bloků pro výrobu nastane před nebo po roce 2030, zatím říci nelze," uvedl Schnepp.
V současnosti pracuje v elektrárně Ledvice více než 200 kmenových zaměstnanců ČEZ. Firma předpokládá, že ti, co nebudou mít v době zprovoznění nových výrobních zdrojů nárok na důchod, najdou uplatnění na nově vzniklých zdrojích nebo na jiných pozicích v rámci ČEZ. Další zhruba dvě stovky zaměstnanců mají firmy dodavatelů provozních a údržbových činností.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25. 1. 2026
Poslední změna: 26.1.2026
Počet shlédnutí: 0