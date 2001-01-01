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Teplo do Orlové a Bohumína dodává nová nízkoemisní teplárna za dvě miliardy Kč
Dětmarovice (Karvinsko) 19. listopadu (ČTK) - Teplo do Orlové a Bohumína na Karvinsku dodává od začátku topné sezony moderní nízkoemisní teplárna, kterou za dvě miliardy korun vybudovala Skupina ČEZ v Dětmarovicích. Nahradila tím svou první odstavenou uhelnou elektrárnu v zemi. Teplárna je nyní ve zkušebním provozu. Zástupci ČEZ to dnes řekli novinářům. Původní tepelná Elektrárna Dětmarovice byla nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v Česku.
Foto: Archiv CZ Biom
Teplo do Orlové a Bohumína na Karvinsku dodává od začátku topné sezony moderní nízkoemisní teplárna, kterou za dvě miliardy korun vybudovala Skupina ČEZ v Dětmarovicích. Nahradila tím svou první odstavenou uhelnou elektrárnu v zemi. Teplárna je nyní ve zkušebním provozu. Zástupci ČEZ to dnes řekli novinářům. Původní tepelná Elektrárna Dětmarovice byla nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v Česku.
"Je to první topná sezona, kdy bude fungovat kompletní systém biomasy a zemního plynu, dobře namíchaného mixu, který bude fungovat pár dalších desítek let," uvedl generální ředitel společnosti ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Teplárna má instalovaný tepelný výkon 75 megawattů. Hlavními zdroji jsou biomasová kotelna s výkonem osm megawattů a dvě kogenerační jednotky s celkovým výkonem 22 megawattů. Záložními zdroji jsou tři plynové kotle a plynová kotelna.
Proti uhelné elektrárně klesnou emise oxidu uhličitého, síry, dusíku a tuhých znečišťujících látek až o 97 procent. Společnost ČEZ Teplárenská z holdingu ČEZ ESCO vybudovala teplárnu za necelých 30 měsíců. Teplárna stála dvě miliardy, na dalších 500 milionů korun přišla nová rozvodna. Výstavbu spolufinancovala Evropská unie.
"Došlo k tomu, že se odstavila největší černouhelná elektrárna v téhle zemi a odstavila se evolučně, to znamená strategickým plánem, který byl připraven léta dopředu a my skutečně naplňovali harmonogram," řekl Čermák. Přechod na nízkoemisní média podle něj znamená další krok k dekarbonizaci v zemi.
"Je to tak velký projekt, že určitě nám dá velkou školu pro naše další projekty v České republice," míní Čermák. Šlo o první kompletně dokončenou modernizaci ze všech teplárenských areálů Skupiny ČEZ v ČR, v dalších lokalitách už modernizace začaly.
Města Orlová a Bohumín už dříve s ČEZ uzavřela dlouhodobé smlouvy o dodávce tepla nejméně do roku 2040. Na centrální dodávky tepla a teplé vody tam je připojeno zhruba 15.000 domácností. Podle orlovského místostarosty Romana Galii (Srdcem pro Orlovou) to pro obyvatele znamená jistotu. "Jsem rád, že můžeme mít centrální zásobování teplem a nemusíme zdražovat," řekl Galia.
ČEZ se podle Čermáka stává jedním z největších investorů v Moravskoslezském kraji. V příštích deseti letech chce v regionu investovat 30 miliard korun. Čermák řekl, že to zahrnuje oblasti, jako jsou právě teplárenské zdroje, distribuce a posilování distribuční sítě, projekty v oblasti nové energetiky , úsporné projekty ve městech a obcích i investice s průmyslovými partnery.
"V Třineckých železárnách jsme partnerem na výstavbu paroplynového cyklu. Bavíme se s Novou Hutí o elektrické obloukové peci. To znamená, ať je to oblast měst, obcí nebo třeba právě průmyslové dekarbonizace, tak jsme tady, jsme silný partner a jsme připraveni investovat a také držet zaměstnanost," zdůraznil Čermák. V nové teplárně pracuje okolo 100 lidí, jsou mezi nimi i pracovníci bývalé uhelné elektrárny.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 19. 11. 2026
Poslední změna: 23.11.2026
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Teplo do Orlové a Bohumína dodává nová nízkoemisní teplárna za dvě miliardy Kč
Dětmarovice (Karvinsko) 19. listopadu (ČTK) - Teplo do Orlové a Bohumína na Karvinsku dodává od začátku topné sezony moderní nízkoemisní teplárna, kterou za dvě miliardy korun vybudovala Skupina ČEZ v Dětmarovicích. Nahradila tím svou první odstavenou uhelnou elektrárnu v zemi. Teplárna je nyní ve zkušebním provozu. Zástupci ČEZ to dnes řekli novinářům. Původní tepelná Elektrárna Dětmarovice byla nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v Česku.
Teplo do Orlové a Bohumína na Karvinsku dodává od začátku topné sezony moderní nízkoemisní teplárna, kterou za dvě miliardy korun vybudovala Skupina ČEZ v Dětmarovicích. Nahradila tím svou první odstavenou uhelnou elektrárnu v zemi. Teplárna je nyní ve zkušebním provozu. Zástupci ČEZ to dnes řekli novinářům. Původní tepelná Elektrárna Dětmarovice byla nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v Česku.
"Je to první topná sezona, kdy bude fungovat kompletní systém biomasy a zemního plynu, dobře namíchaného mixu, který bude fungovat pár dalších desítek let," uvedl generální ředitel společnosti ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Teplárna má instalovaný tepelný výkon 75 megawattů. Hlavními zdroji jsou biomasová kotelna s výkonem osm megawattů a dvě kogenerační jednotky s celkovým výkonem 22 megawattů. Záložními zdroji jsou tři plynové kotle a plynová kotelna.
Proti uhelné elektrárně klesnou emise oxidu uhličitého, síry, dusíku a tuhých znečišťujících látek až o 97 procent. Společnost ČEZ Teplárenská z holdingu ČEZ ESCO vybudovala teplárnu za necelých 30 měsíců. Teplárna stála dvě miliardy, na dalších 500 milionů korun přišla nová rozvodna. Výstavbu spolufinancovala Evropská unie.
"Došlo k tomu, že se odstavila největší černouhelná elektrárna v téhle zemi a odstavila se evolučně, to znamená strategickým plánem, který byl připraven léta dopředu a my skutečně naplňovali harmonogram," řekl Čermák. Přechod na nízkoemisní média podle něj znamená další krok k dekarbonizaci v zemi.
"Je to tak velký projekt, že určitě nám dá velkou školu pro naše další projekty v České republice," míní Čermák. Šlo o první kompletně dokončenou modernizaci ze všech teplárenských areálů Skupiny ČEZ v ČR, v dalších lokalitách už modernizace začaly.
Města Orlová a Bohumín už dříve s ČEZ uzavřela dlouhodobé smlouvy o dodávce tepla nejméně do roku 2040. Na centrální dodávky tepla a teplé vody tam je připojeno zhruba 15.000 domácností. Podle orlovského místostarosty Romana Galii (Srdcem pro Orlovou) to pro obyvatele znamená jistotu. "Jsem rád, že můžeme mít centrální zásobování teplem a nemusíme zdražovat," řekl Galia.
ČEZ se podle Čermáka stává jedním z největších investorů v Moravskoslezském kraji. V příštích deseti letech chce v regionu investovat 30 miliard korun. Čermák řekl, že to zahrnuje oblasti, jako jsou právě teplárenské zdroje, distribuce a posilování distribuční sítě, projekty v oblasti nové energetiky , úsporné projekty ve městech a obcích i investice s průmyslovými partnery.
"V Třineckých železárnách jsme partnerem na výstavbu paroplynového cyklu. Bavíme se s Novou Hutí o elektrické obloukové peci. To znamená, ať je to oblast měst, obcí nebo třeba právě průmyslové dekarbonizace, tak jsme tady, jsme silný partner a jsme připraveni investovat a také držet zaměstnanost," zdůraznil Čermák. V nové teplárně pracuje okolo 100 lidí, jsou mezi nimi i pracovníci bývalé uhelné elektrárny.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 19. 11. 2026
Poslední změna: 23.11.2026
Počet shlédnutí: 128