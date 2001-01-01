Zprávy z tisku
Teplicko bude zásobováno teplem z biomasy, plynu a zatím dál i z uhlí
Ledvice (Teplicko) 23. dubna (ČTK) - Domácnostem a firmám zásobovaným centrálně teplem z elektrárny v Ledvicích na Teplicku zajistí dodávky na další desítky let společnost ČEZ. V areálu v Ledvicích už funguje plynová kotelna, která je připravena spotřebu pokrýt, vyroste paroplynový zdroj a pokračuje tendr na kotel na biomasu. Nové zdroje firma bude nasazovat v kombinaci se stávajícími uhelnými zdroji tak, aby to bylo pro domácnosti a firmy co nejvíc cenově výhodné, řekl dnes novinářům ředitel ČEZ Teplárenská Libor Štěpán. Z Ledvic dostávají teplo zákazníci v Bílině, Ledvicích a Teplicích, což představuje 19.500 domácností.
Foto: Draceane – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98584801
Uhelné bloky v Ledvicích budou dál vyrábět elektřinu. "Výroba elektřiny je to primární, co je jejich úkolem, teplo z nich potom je používáno k vytápění také. Vždycky, dokud bloky pojedou, to bude mix co možná nejekonomičtější, abychom byli schopni zajišťovat dodávky v té nejlepší ceně," uvedl Štěpán. Termín odstavení uhelných bloků bude záležet mimo jiné na legislativě a ekonomice. Ledvický blok 6 bude posledním, který ČEZ v Česku odstaví.
Místo pro budoucí biomasovou kotelnu o výkonu 20 MWt se již v elektrárně připravuje, se zprovozněním se počítá v roce 2030. ČEZ Teplárenská zde provozuje dříve postavenou plynovou kotelnu s výkonem 135 MWt, která slouží jako záložní zdroj při odstávkách a podobně. Dále zde vyroste paroplynový zdroj o výkonu 250 MWe, elektrokotel s výkonem 30 MWt. Ten bude primárně napájen z fotovoltaické elektrárny odkaliště Fučík o výkonu 42 MW, s jejíž realizací se počítá v tomto a příštím roce. Elektrokotel bude v provozu v roce 2030. Náklady na tyto investice jsou v řádu vyšších jednotek miliard korun. Aktuálně zprovozňuje ČEZ v Ledvicích tři menší fotovoltaické elektrárny s výkonem dohromady 7,5 MW.
Instalovaný výkon hnědouhelné elektrárny, kde jsou dva bloky, je 770 MW. Počítá se s tím, že o něco dříve bude odstaven blok s fluidním spalováním, a to vzhledem k zamýšlenému paroplynovému cyklu. V rámci přestavby je totiž možné využít jeho současnou parní turbínu a další části technologie. Poslední postavený výrobní blok 6 je v Ledvicích v trvalém provozu od roku 2017. Provoz uhelných zdrojů se ekonomicky kvůli povolenkám každým rokem zhoršuje. V současnosti pracuje v elektrárně Ledvice více než 200 kmenových zaměstnanců ČEZ. Firma předpokládá, že ti, co nebudou mít v době zprovoznění nových výrobních zdrojů nárok na důchod, najdou uplatnění na nově vzniklých zdrojích nebo na jiných pozicích v ČEZ. Další zhruba dvě stovky zaměstnanců mají firmy dodavatelů provozních a údržbových činnost.
Celkové plánované investice ČEZ do teplárenství v Ústeckém kraji překračují 20 miliard korun. Nové zdroje staví v Ústí nad Labem a Trmicích na Ústecku, Tušimicích a Prunéřově na Chomutovsku.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23. 4. 2026
Poslední změna: 24.4.2026
