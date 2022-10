Teplárny v Moravskoslezském kraji mají na zimu dostatek surovin

Ostrava 26. srpna (ČTK) - Společnosti, které v Moravskoslezském kraji vyrábějí a dodávají centrálně teplo domácnostem i firmám, mají zajištěný dostatek surovin pro nastávající topnou sezonu. Novinářům to dnes řekl náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka (ODS). Podle něj ceny za teplo u těchto dodavatelů vzrostou maximálně o desítky procent, a to nejdříve v novém roce. Pro peněženky lidí to bude údajně znamenat vyšší náklady ve výši několika set korun měsíčně.

"Cena tepla nevzroste o stovky procent. Navýšení bude v řádu desítek procent. Měsíčně si lidé připlatí stokoruny," uvedl Unucka po setkání s výrobci tepla i dalšími zástupci měst Moravskoslezského kraje. "Toto je ta nejdůležitější zpráva pro lidi. Druhá je pak ta, že výrobci tepla mají zajištěný dostatek vstupních surovin - plyn, uhlí i biomasu," doplnil Unucka.

V Moravskoslezském kraji, kde žije asi 1,2 milionu obyvatel, topí podle něj s pomocí systému centrálního zásobování teplem asi 700.000 lidí. "Je to kolem 60 procent. Celkem se to týká asi 250.000 domácností," řekl.

Obchodní ředitel teplárenské společnosti Veolia Jakub Tobola potvrdil, že domácnosti zásobované teplem centrálně si připlatí stokoruny. Zvýšení cen tepla očekává až v lednu. "Plyn nakupujeme dlouhodobě dopředu, daří se nám tak omezit vliv největšího zdražování, které nastalo dnes," řekl s tím, že teplo společnost vyrábí především z uhlí, biomasy a částečně i z plynu. "I u černého uhlí je nárůst ceny dramatický, ale ne tolik jako u elektřiny či plynu," řekl.

Stoupla i cena biomasy, dodal. "To jsou ale nárůsty, které považujeme za přijatelné," řekl s tím, že pokud se nestane nic mimořádného, zdražení nastane až v lednu. "Bude to podle lokalit a paliv, která tam používáme. V plynových lokalitách bude růst cen nejvyšší, ale těch je minimálně. U černého uhlí či biomasy to bude o desítkách procent, nejsem schopen říct, zda to bude 40 nebo 50 procent. Ten dopad na domácnosti ale bude v řádu stokorun měsíčně," řekl.

Kraj společně s dodavateli tepla a městy podle Unucky připravuje centrální komunikační kampaň. "Když lidem přijdou ty dražší složenky v lednu, bude už pozdě. Začneme s domácnostmi proto komunikovat už začátkem topné sezony. Třeba je upozorníme na to, jak teplem šetřit. Nebo co dělat, když jim dojdou peníze. Jak se domluvit s pronajímatelem, jak požádat o dávku," uvedl s tím, že kampaň by se měla spustit po 10. září.

