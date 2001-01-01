Zprávy z tisku
Teplárny Brno od ledna nezvýší cenu tepla navzdory rostoucím nákladům
Brno 4. prosince (ČTK) - Cena tepla pro brněnské domácnosti i podniky se od ledna příštího roku nezmění, přestože teplárnám rostou náklady. Za gigajoule (GJ) tak odběratelé opět zaplatí 1154 korun s DPH. Novinářům to dnes řekl ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. Růst nákladů městská firma pokryje z vlastních zdrojů.
Foto: Archiv CZ Biom
"Část tlaku na náklady kompenzujeme dříve zajištěnými nákupy zemního plynu, vyššími příjmy z prodeje elektřiny a postupnou dekarbonizací, zejména biomasovým zdrojem v Brně-severu a rostoucím využitím tepla ze SAKO Brno," uvedl Fajmon.
Kotel na dřevní štěpku, který je zatím ve zkušebním provozu, by měl od příštího roku začít pokrývat 15 procent výroby tepla. Zatím teplárny vyrábějí 80 procent tepla ze zemního plynu, zbylých 20 procent nakupují z městské spalovny odpadu společnosti SAKO Brno.
Kvůli růstu cen zemního plynu zvýšily Teplárny Brno v listopadu 2022 cenu na 1672 korun za GJ z původních 784 korun. Poté cenu třikrát snížily, naposledy od 1. ledna 2025 o 67 korun za GJ.
Pro letošní rok očekávají teplárny přibližně o sedm procent vyšší prodej tepla než loni kvůli letošní nižší průměrné teplotě.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 12. 2025
