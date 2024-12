Teplárny Brno od ledna 2025 sníží domácnostem cenu tepla o 67 Kč na 1154 Kč

Brno 27. listopadu (ČTK) - Teplárny Brno sníží od ledna 2025 domácnostem cenu tepla o 67 korun za gigajoule (GJ) na 1154 korun za GJ včetně DPH. Od listopadu 2022 jde o třetí snížení ceny v pořadí, které umožnil pokles cen plynu i výnos z prodeje elektřiny, kterou teplárny vyrábějí. Novinářům to dnes oznámili generální ředitel tepláren Petr Fajmon a finanční ředitel Přemysl Měchura.

Foto: Pictures of Money@Flickr.com



Pro průměrnou domácnost, u které teplárny předpokládají spotřebu 20 GJ tepla ročně, znamená toto snížení úsporu asi 1500 korun ročně. V porovnání s topnou sezónou 2022/2023 to znamená úsporu přesahující 10.000 korun ročně.



"Cena zemního plynu od letošního února opět roste, což ovlivňuje nákup plynu na rok 2025. Ve srovnání s rokem 2021 je plyn momentálně o 127 procent dražší, zvýšily se i distribuční poplatky a ceny emisních povolenek," uvedl Měchura. Celostátně průměrná cena za centrálně dodávané teplo vzroste, zejména kvůli zdražování uhelných tepláren, teplárny využívající plyn naopak v celém Česku mírně zlevňují.



Kvůli růstu cen zemního plynu zvýšily Teplárny Brno v listopadu 2022 cenu na 1672 korun za GJ z původních 784 korun. Od tohoto vrcholu snížily nyní cenu potřetí.



"Snížení ceny umožnilo výhodné zajištění nákupních cen zemního plynu, zvýšení příjmů z prodeje elektřiny koncovým zákazníkům i pokračující trend nižších nákladů na distribuci tepla. Pokud bychom se při stanovování cen řídili pouze vývojem ceny plynu, byla by cena pro domácnosti nyní na úrovni 1600 korun za GJ," upozornil Fajmon.



Teplárny v současnosti vyrábějí 80 procent tepla ze zemního plynu, od října by tento podíl měl o 15 procent klesnout po dostavbě biomasového zdroje v brněnských Maloměřicích. Dokončení kotle na dřevní štěpku bylo o rok posunuto kvůli nálezu azbestu, teplárny za jeho vybudování zaplatí 2,4 miliardy korun.



V budoucnu má až polovinu potřebného tepla dodávat horkovod z jaderné elektrárny Dukovany, jeho výstavbu začaly teplárny připravovat.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 27. 11. 2024

