Teplárny Brno budou budou vyrábět teplo také z dřevní štěpky

Brno 2. března (ČTK) - Až 15 procent spotřeby zemního plynu by v Teplárnách Brno mohla za tři roky nahradit ekologičtější dřevní štěpka. Teplárny plánují v roce 2022 instalovat v pobočce Brno-sever namísto nevyužívaného kotle na mazut speciální kotel na biomasu. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě.

"Původně byl v Brně-severu dvoupalivový systém, který spaloval mazut a zemní plyn. Spalování mazutu jsme ukončili, abychom snížili emise, a jeden ze tří kotlů nahradili moderními plynovými kotli. Další dva odstraníme v příštím roce, nahradí je právě kotel na dřevní štěpku," uvedl projektový manažer Tepláren Brno Jiří Šamánek.

Spalovaná štěpka by podle něj měla pocházet z lesů v okolí Brna a v provozu tepláren by měla nahradit asi 15 procent zemního plynu. "Obyvatelé v okolí se nemusí bát žádné zvýšené dopravy, štěpka bude ke kotli cestovat po železnici, což na tamní trati zvýší provoz o jediný vlak denně v topné sezoně," upozornil Šamánek.

U kotle navíc bude instalovaný bezprašný systém vykládky do skladu v Obřanské ulici. "Na rozdíl od jiných paliv spalování štěpky není zatíženo nákupem emisních povolenek, což je důležité pro stabilizaci ceny tepla," dodal generální ředitel Tepláren Petr Fajmon.

Vybudování zařízení na spalování biomasy vyjde brněnské teplárny zhruba na 800 milionů korun, do provozu by jej chtěly uvést na přelomu let 2022 a 2023. Hlavním dodavatelem štěpky by měly být Lesy města Brna.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2.3.2020

Tweet

Datum uveřejnění: 2. března 2020

Poslední změna: 17. března 2020

Počet shlédnutí: 21