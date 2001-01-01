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Teplárna Písek má nejúčinnější kogenerační jednotku v zemi
Písek 9. listopadu (ČTK) - Teplárna Písek dnes spustila kogenerační jednotku s nejvyšší účinností v České republice. Zařízení, které současně vyrábí teplo a elektřinu, pokryje zhruba pětinu roční dodávky tepla ve městě s 31.000 obyvateli. Nahradí část výroby z uhlí. Investice si vyžádala 200 milionů korun, polovinu nákladů zaplatila dotace. ČTK to řekl starosta Michal Čapek (ANO).
Foto: Archiv CZ Biom
Teplárna Písek dnes spustila kogenerační jednotku s nejvyšší účinností v České republice. Zařízení, které současně vyrábí teplo a elektřinu, pokryje zhruba pětinu roční dodávky tepla ve městě s 31.000 obyvateli. Nahradí část výroby z uhlí. Investice si vyžádala 200 milionů korun, polovinu nákladů zaplatila dotace. ČTK to řekl starosta Michal Čapek (ANO).
Jednotka o elektrickém výkonu 5,1 megawattu a tepelném výkonu 5,2 megawattu je prvním zařízením této velikosti instalovaným v české teplárně s maximální účinností 96,1 procenta. Umožní vyrábět teplo i elektřinu s minimálními ztrátami, nižšími náklady i emisemi. Nahradí část výroby z uhlí. "Doplňuje kotle na uhlí a dřevní štěpku i využití tepla z bioplynové stanice . Projekt ukazuje, že můžeme část výroby z uhlí úspěšně nahradit vysoce účinným plynovým zdrojem," uvedla ředitelka teplárny Andrea Žáková.
Součástí projektu jsou čtyři zásobníky teplé vody s akumulovanou energií 60 MW, což představuje jeden milion litrů vody. Slouží jako zásoba tepla, když teplárna vyrobí více tepla, než síť právě potřebuje, může ho uložit a využít později. "Možnost ukládat teplo umožní teplárně lépe plánovat provoz také podle aktuálních cen zemního plynu a elektřiny na trhu," řekl starosta Čapek. Město je jediným akcionářem teplárny.
Písek počítá do budoucna s vybudováním i druhé kogenerační jednotky. Měla by částečně nahradit původně plánované zařízení na ekologické využití odpadů (ZEVO), které loni v říjnu odmítli obyvatelé města v referendu. Písek na ně získal dotaci 1,3 miliardy korun, nyní čeká na rozhodnutí, zda bude moci peníze použít zčásti právě na další kogenerační jednotku.
Spuštěné zařízení je součástí dlouhodobé strategie Teplárny Písek, která počítá s postupným odklonem od uhlí. V plánu výroby pro rok 2027 má uhlí představovat přibližně 29 procent výroby tepla určeného k dodávce. Loni to bylo zhruba 57 procent. Nový zdroj může snížit spotřebu uhlí zhruba o 10.000 tun ročně. Podíl nové kogenerační jednotky na výrobě tepla má ve výhledu na rok 2027 činit přibližně 20 procent.
Teplárna Písek zajišťuje výrobu a dodávky tepla pro město. Zásobuje 567 odběratelů a přibližně 8500 bytů. Průběžně modernizuje své zdroje i rozvodnou soustavu a při výrobě tepla využívá moderní technologie. Její energetický mix zahrnuje uhlí, dřevní štěpku, kogenerační výrobu a teplo z bioplynové stanice .
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 9. 11. 2026
Poslední změna: 12.11.2026
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Teplárna Písek má nejúčinnější kogenerační jednotku v zemi
Písek 9. listopadu (ČTK) - Teplárna Písek dnes spustila kogenerační jednotku s nejvyšší účinností v České republice. Zařízení, které současně vyrábí teplo a elektřinu, pokryje zhruba pětinu roční dodávky tepla ve městě s 31.000 obyvateli. Nahradí část výroby z uhlí. Investice si vyžádala 200 milionů korun, polovinu nákladů zaplatila dotace. ČTK to řekl starosta Michal Čapek (ANO).
Teplárna Písek dnes spustila kogenerační jednotku s nejvyšší účinností v České republice. Zařízení, které současně vyrábí teplo a elektřinu, pokryje zhruba pětinu roční dodávky tepla ve městě s 31.000 obyvateli. Nahradí část výroby z uhlí. Investice si vyžádala 200 milionů korun, polovinu nákladů zaplatila dotace. ČTK to řekl starosta Michal Čapek (ANO).
Jednotka o elektrickém výkonu 5,1 megawattu a tepelném výkonu 5,2 megawattu je prvním zařízením této velikosti instalovaným v české teplárně s maximální účinností 96,1 procenta. Umožní vyrábět teplo i elektřinu s minimálními ztrátami, nižšími náklady i emisemi. Nahradí část výroby z uhlí. "Doplňuje kotle na uhlí a dřevní štěpku i využití tepla z bioplynové stanice . Projekt ukazuje, že můžeme část výroby z uhlí úspěšně nahradit vysoce účinným plynovým zdrojem," uvedla ředitelka teplárny Andrea Žáková.
Součástí projektu jsou čtyři zásobníky teplé vody s akumulovanou energií 60 MW, což představuje jeden milion litrů vody. Slouží jako zásoba tepla, když teplárna vyrobí více tepla, než síť právě potřebuje, může ho uložit a využít později. "Možnost ukládat teplo umožní teplárně lépe plánovat provoz také podle aktuálních cen zemního plynu a elektřiny na trhu," řekl starosta Čapek. Město je jediným akcionářem teplárny.
Písek počítá do budoucna s vybudováním i druhé kogenerační jednotky. Měla by částečně nahradit původně plánované zařízení na ekologické využití odpadů (ZEVO), které loni v říjnu odmítli obyvatelé města v referendu. Písek na ně získal dotaci 1,3 miliardy korun, nyní čeká na rozhodnutí, zda bude moci peníze použít zčásti právě na další kogenerační jednotku.
Spuštěné zařízení je součástí dlouhodobé strategie Teplárny Písek, která počítá s postupným odklonem od uhlí. V plánu výroby pro rok 2027 má uhlí představovat přibližně 29 procent výroby tepla určeného k dodávce. Loni to bylo zhruba 57 procent. Nový zdroj může snížit spotřebu uhlí zhruba o 10.000 tun ročně. Podíl nové kogenerační jednotky na výrobě tepla má ve výhledu na rok 2027 činit přibližně 20 procent.
Teplárna Písek zajišťuje výrobu a dodávky tepla pro město. Zásobuje 567 odběratelů a přibližně 8500 bytů. Průběžně modernizuje své zdroje i rozvodnou soustavu a při výrobě tepla využívá moderní technologie. Její energetický mix zahrnuje uhlí, dřevní štěpku, kogenerační výrobu a teplo z bioplynové stanice .
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 9. 11. 2026
Poslední změna: 12.11.2026
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