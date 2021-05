Technické služby v Pardubicích informují v kampani, jak třídit bioodpad

Pardubice 20. května (ČTK) - Služby města Pardubic zahájily informační kampaň, jak správně třídit bioodpad. Pilotní projekt na sídlišti Dubina se zatím nedaří. Lidé hází do hnědých kontejnerů odpadky, které tam nepatří. ČTK to řekl výkonný ředitel SMP - Odpady Jiří Strouhal.

Foto: Archiv CZ Biom



"Na sídlišti je anonymita. Stačí pár neukázněných občanů, kteří bioodpad znehodnotí," řekl Strouhal. Pokud lidé mají hnědé popelnice u rodinných domů, bioodpad třídí obvykle správně. Za odvoz každá domácnost platí, na sídlišti je možnost třídění bioodpadu zdarma, dodal Strouhal.

Do hnědých popelnic lze házet pouze rostlinný biologicky rozložitelný odpad z domácnosti a zahrady, což jsou odřezky ovoce a zeleniny, shnilé ovoce a zelenina, skořápky ořechů a vajec, sedliny kávy a čaje, pokojové květiny, řezané květiny, hlína, listí, plevel a tráva.

Na sídlišti tam ale lidé vhodí pytle se směsným odpadem nebo odpadky samostatně, vyskytují se tam pytlíky od potravin, plechovky, plastové lahve nebo kelímky od kávy.

Pilotní projekt funguje Dubině od loňského října, kontejnery jsou v pěti ulicích. Zatím se podle Strouhala ani jednou nepodařilo přivézt do kompostárny v Dražkovicích správně vytříděný bioopad. Musí tak skončit ve směsném dopadu, na výrobu kompostu použít nejde.

"Hromada končí ve směsném odpadu, využít ji na výrobu kompostu není možné, zničila by celou šarži kompostu, který vyrábíme," řekl Strouhal. Vytřídit zpětně materiál nejde, bylo by to pracné a nákladné. Navíc by v hmotě by mohly být chemikálie, například z vyteklých baterek, dodal Strouhal.

Služby města Pardubic proto natiskly letáky s informacemi, lidé je dostávají do schránek, řekla mluvčí městské firmy Klára Sýkorová.

Vloni kompostárna v Dražkovicích přijala 2085 tun bioodpadu od rodinných domů. V posledním kvartále loňského roku lidé z Dubiny vhodili do hnědých popelnic 5,36 tuny odpadu. V první čtvrtině letošního roku svezly technické služby z Dubiny 10,84 tuny odpadu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24.5. 2021

Datum uveřejnění: 20. května 2021

Poslední změna: 24. května 2021

