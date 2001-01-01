Zprávy z tisku
Svitavy prostřednictvím projektu „Třídím gastro“ vytřídily ze směsného odpadu přes 17 tun kuchyňských zbytků. Klíčem je informovanost obyvatel
Projekt „Třídím gastro“ společnosti Energy financial group (EFG) již téměř pět let pomáhá českým obcím a městům snižovat množství směsného odpadu. Poskytuje komplexní službu separace a svozu tzv. gastroodpadu, tedy kuchyňských zbytků či prošlých potravin, který je následně recyklován v bioplynových stanicích. Už během několika měsíců přináší projekt v mnoha zapojených obcích velmi dobré výsledky nejen z hlediska množství vytříděného odpadu, ale i míry zapojení místních obyvatel. Například ve Svitavách bylo za pouhé čtyři měsíce vytříděno do hnědých sběrných nádob přes 17 tun kuchyňských zbytků.
Foto: Mapa "třídimgastro" (Energy financial group)
Kuchyňský odpad a potraviny rostlinného i živočišného původu nevhodné ke konzumaci tvoří až třetinu obsahu popelnic na směsný komunální odpad (SKO). Bez jejich třídění tento biologicky rozložitelný odpad obvykle končí nevyužitý na skládkách. Rostoucí poplatky za skládkování SKO tak pro města a obce znamenají stále vyšší náklady, a jejich zájem o třídění gastroodpadu proto roste. Díky jeho důslednému třídění se již ve více než čtyřiceti městech a obcích na Moravě, ve Slezsku, a díky zapojení obyvatel Svitav také v Čechách, daří výrazně snižovat množství odpadu v černých popelnicích.
„V pilotní lokalitě Svitavy Lány jsme prostřednictvím projektu „Třídím gastro“ rozmístili 25 nádob na gastroodpad. Od zářijového zahájení se díky vysokému zájmu našich obyvatel třídit tento druh odpadu, podařilo vyseparovat více než 17 tun gastroodpadu. Jen za prosinec se sesbíralo téměř 5,5 tuny, což odpovídá průměru 42 kilogramů na jednu nádobu. Ten pak místo na skládku putuje do bioplynové stanice EFG Rapotín BPS, kde se zpracovává na nízkoemisní biometan, elektřinu a teplo. Výsledky jsou důkazem, že lidé jsou ochotni odpad třídit, když jim k tomu dá město vhodné prostředky a díky jasným informacím vědí, proč a jak s odpadem správně nakládat“, uvedl David Šimek, starosta města Svitavy.
Zkušenosti se tříděním gastroodpadu ve Svitavách, které v porovnání se srovnatelně velkými městy dosahují nadprůměrných výsledků, potvrzují, že samotné rozmístění sběrných nádob ke kvalitnímu třídění nestačí. Klíčovým faktorem úspěchu je informační a osvětová kampaň, která zásadně ovlivňuje kvalitu třídění i celkové množství vytříděného odpadu. V rámci projektu „Třídím gastro“ proto společnost EFG nabízí obcím jako doplňkovou službu zajištění osvětových kampaní a interaktivních akcí. Ty obyvatelům prostřednictvím osobního setkávání a edukačních materiálů vysvětlují, jak správně nakládat s gastroodpadem a proč jej třídit odděleně od běžného bioodpadu, jako je tráva či listí. Z realizovaných kampaní vyplývá, že v lokalitách, kde osvěta proběhla, se množství vytříděného gastroodpadu zvýšilo až o 70 %.
„Z praxe vidíme, že kvalitní komunikace s obyvateli výrazně zvyšuje výtěžnost distribuovaných odpadových nádob. Osvětové kampaně mají zásadní vliv na výsledky třídění. Tam, kde proběhnou, dokážou zvýšit množství vytříděného gastroodpadu až o desítky procent. Velmi si proto vážíme přístupu měst, jako jsou Svitavy, která jdou v komunikaci s veřejností příkladem a také aktivně vysvětlují přínosy třídění, podotýká Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics, pod kterou projekt spadá.
Do označených hnědých nádob na gastroodpad, které jsou vybaveny těsněním a uzavírací sponou proti úniku zápachu, mohou občané vyhazovat širokou škálu kuchyňských odpadů, a to v případě nutnosti i s původním obalem (kromě skla). Na skládku tak díky sběru není vyvážena další složka, kterou lze smysluplně využit. V rámci služby „Třídím gastro" je totiž vytříděný kuchyňský odpad v pravidelných intervalech svážen a následně zpracován pro nízkoemisní výrobu biometanu, elektřiny a tepla v bioplynových stanicích EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS.
Zdroj: Tisková zpráva skupiny EFG 2. 2: 2026
Poslední změna: 11.2.2026
Počet shlédnutí: 0
Svitavy prostřednictvím projektu „Třídím gastro“ vytřídily ze směsného odpadu přes 17 tun kuchyňských zbytků. Klíčem je informovanost obyvatel
Projekt „Třídím gastro“ společnosti Energy financial group (EFG) již téměř pět let pomáhá českým obcím a městům snižovat množství směsného odpadu. Poskytuje komplexní službu separace a svozu tzv. gastroodpadu, tedy kuchyňských zbytků či prošlých potravin, který je následně recyklován v bioplynových stanicích. Už během několika měsíců přináší projekt v mnoha zapojených obcích velmi dobré výsledky nejen z hlediska množství vytříděného odpadu, ale i míry zapojení místních obyvatel. Například ve Svitavách bylo za pouhé čtyři měsíce vytříděno do hnědých sběrných nádob přes 17 tun kuchyňských zbytků.
Kuchyňský odpad a potraviny rostlinného i živočišného původu nevhodné ke konzumaci tvoří až třetinu obsahu popelnic na směsný komunální odpad (SKO). Bez jejich třídění tento biologicky rozložitelný odpad obvykle končí nevyužitý na skládkách. Rostoucí poplatky za skládkování SKO tak pro města a obce znamenají stále vyšší náklady, a jejich zájem o třídění gastroodpadu proto roste. Díky jeho důslednému třídění se již ve více než čtyřiceti městech a obcích na Moravě, ve Slezsku, a díky zapojení obyvatel Svitav také v Čechách, daří výrazně snižovat množství odpadu v černých popelnicích.
„V pilotní lokalitě Svitavy Lány jsme prostřednictvím projektu „Třídím gastro“ rozmístili 25 nádob na gastroodpad. Od zářijového zahájení se díky vysokému zájmu našich obyvatel třídit tento druh odpadu, podařilo vyseparovat více než 17 tun gastroodpadu. Jen za prosinec se sesbíralo téměř 5,5 tuny, což odpovídá průměru 42 kilogramů na jednu nádobu. Ten pak místo na skládku putuje do bioplynové stanice EFG Rapotín BPS, kde se zpracovává na nízkoemisní biometan, elektřinu a teplo. Výsledky jsou důkazem, že lidé jsou ochotni odpad třídit, když jim k tomu dá město vhodné prostředky a díky jasným informacím vědí, proč a jak s odpadem správně nakládat“, uvedl David Šimek, starosta města Svitavy.
Zkušenosti se tříděním gastroodpadu ve Svitavách, které v porovnání se srovnatelně velkými městy dosahují nadprůměrných výsledků, potvrzují, že samotné rozmístění sběrných nádob ke kvalitnímu třídění nestačí. Klíčovým faktorem úspěchu je informační a osvětová kampaň, která zásadně ovlivňuje kvalitu třídění i celkové množství vytříděného odpadu. V rámci projektu „Třídím gastro“ proto společnost EFG nabízí obcím jako doplňkovou službu zajištění osvětových kampaní a interaktivních akcí. Ty obyvatelům prostřednictvím osobního setkávání a edukačních materiálů vysvětlují, jak správně nakládat s gastroodpadem a proč jej třídit odděleně od běžného bioodpadu, jako je tráva či listí. Z realizovaných kampaní vyplývá, že v lokalitách, kde osvěta proběhla, se množství vytříděného gastroodpadu zvýšilo až o 70 %.
„Z praxe vidíme, že kvalitní komunikace s obyvateli výrazně zvyšuje výtěžnost distribuovaných odpadových nádob. Osvětové kampaně mají zásadní vliv na výsledky třídění. Tam, kde proběhnou, dokážou zvýšit množství vytříděného gastroodpadu až o desítky procent. Velmi si proto vážíme přístupu měst, jako jsou Svitavy, která jdou v komunikaci s veřejností příkladem a také aktivně vysvětlují přínosy třídění, podotýká Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics, pod kterou projekt spadá.
Do označených hnědých nádob na gastroodpad, které jsou vybaveny těsněním a uzavírací sponou proti úniku zápachu, mohou občané vyhazovat širokou škálu kuchyňských odpadů, a to v případě nutnosti i s původním obalem (kromě skla). Na skládku tak díky sběru není vyvážena další složka, kterou lze smysluplně využit. V rámci služby „Třídím gastro" je totiž vytříděný kuchyňský odpad v pravidelných intervalech svážen a následně zpracován pro nízkoemisní výrobu biometanu, elektřiny a tepla v bioplynových stanicích EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS.
Zdroj: Tisková zpráva skupiny EFG 2. 2: 2026
Poslední změna: 11.2.2026
Počet shlédnutí: 0