Praha 17. června 2024 – Komunitní energetika zní složitě, ale naskočit do ní bude nejen jednoduché, ale i výhodné. A velké plány s ní má i svitavský mikroregion, zjistilo pět desítek návštěvníků akce Pro moderní Česko: seminář plný nové energie. Akci ve Svitavách závěrem minulého týdne uspořádal portál Obnovitelně.cz ve spolupráci se Svazem moderní energetiky, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí.

Zaplněný sál Městského úřadu ve Svitavách si odpoledne 13. června na již čtvrtém setkání Pro moderní Česko vyslechl prezentace předních expertů na komunitní energetiku, dotační programy, renovace i tepelná čerpadla. Pestrá směsice návštěvníků z řad zastupitelů obcí, občanů a firem se seznámila například s tím, jaká forma komunitní energetiky bude pro začátek uživatelsky nejpřístupnější, jak postupovat při promyšlené renovaci a zavádění energetických úspor, o jaké dotace lze požádat v souvislosti s fotovoltaikou nebo zateplováním nebo v jakých případech se vyplatí pořídit tepelné čerpadlo.

„V oblasti energetiky je jedním z našich cílů poskytnutí dostatku informací občanům města ohledně sdílení energií a dotačních podmínkách na snížení energetické náročnosti. Jsem proto velmi rád, že se seminář uskutečnil právě ve Svitavách, pro občany to byla ideální příležitost dozvědět se veškeré aktuality a zeptat se na vše, co je zajímá nebo co si chtějí ujasnit. Zároveň byl seminář přínosný také pro nás, představitele města, protože se v současnosti připravujeme na možnost sdílení energie napříč budovami v majetku města,“ říká David Šimek, poslanec a starosta Svitav (KDU-ČSL).

„Velký zájem o seminář dokazuje, že komunitní energetika a související opatření, jako je snižování energetické náročnosti budov, pořízení vlastní fotovoltaiky nebo budování obecních větrných elektráren je ve Svitavách aktuální a žádané téma. Jsem rád, že jsme mohli probrat přímo konkrétní oblasti, které návštěvníci v reálném životě řeší a poradit, jak si do budoucna zajistit co nejnižší účty za energie. Česko prochází zásadní proměnou, která přináší pozitivní dopady na životy občanů a firem. Věřím, že právě takováto osobní setkání jsou efektivní cestou k tomu, jak využít potenciál Zelené modernizace naplno,“ upozorňuje Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Chybět na semináři nemohly ani praktické příklady zajímavých energetických společenství, do kterých se některá česká města pustila ještě před oficiálním startem úvodní fáze české komunitní energetiky, který nastane 1. července. Martin Michek, ředitel České asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav například představil pilotní projekt energetického společenství v Pelhřimově, do kterého jsou zapojené například obecní fotovoltaiky a bateriové úložiště. Město díky tomu pokrývá nemalou část svých energetických potřeb vlastními silami z bezemisních zdrojů.

„Start komunitní energetiky v Česku už je na dohled. Pro začátek je určitě dobré začít v malém a vyzkoušet si model aktivního zákazníka. Přebytečnou elektřinu ze své solární elektrárny můžete zkusit sdílet svým kamarádům nebo příbuzným. Nebo do jiné vlastní nemovitosti. Stejnou možnost mají i obce. Vyzkoušíte si tak, co sdílení umožňuje a co od něj čekat, abyste se časem mohli bez obav přidat k velkým skupinám, které budou odebírat levnou elektřinu přímo z větrníků,“ vysvětluje Martin Ander, expert na komunitní energetiku ze Svazu moderní energetiky.

Martin Kotěra ze Státního fondu životního prostředí pak představil možnost jednotlivých dotačních programů, které usnadňují nejen pořízení třeba fotovoltaických elektráren, ale také snížení energetické náročnosti budov. To je nedílnou součástí uvažování o komunitní energetice, protože čím úspornější budovy máme, tím méně zdrojů potřebujeme k pokrytí jejich spotřeby.

Podrobněji pak téma energetických úspor vysvětlil Radek Prokop, technický manažer Asociace výrobců minerální izolace, a to opět na praktických příkladech. Návštěvníkům semináře například objasnil, jakou tloušťku izolace se vyplatí zvolil, jaké různé zateplovací systémy se dnes používají nebo kolik nákladů za energie lze promyšlenou renovací ušetřit. A David Šafránek, vedoucí vzdělávací sekce Asociace pro využití tepelných čerpadel vedle představení jednotlivých typů tepelných čerpadel a jejich výhod objasnil také, v jakých případech se tepelné čerpadlo vyplatí a kdy raději volit jiný způsob vytápění.

První fáze roadshow Pro moderní Česko: setkání plná nové energie během uplynulého měsíce navštívila hned tři města Pardubického kraje. Kromě semináře ve Svitavách mohli lidé vidět také talkshow v Pardubicích s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL), hercem Lukášem Hejlíkem, meteoroložkou Taťánou Míkovou nebo hlavním ekonomem Skupiny ČEZ Pavlem Řežábkme, na kterou navázala konference pro zastupitele měst a obcí. A v Litomyšli sérii doplnila speciální konference zaměřená na energii v zemědělství. Kromě předních expertů mohli účastníci akce debatovat i s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL). Na úspěšnou pilotní fázi navážou další setkání plánovaná předběžně na podzim.

Zdroj: Tisková zpráva Svaz moderní energetiky 17. 6. 2024

