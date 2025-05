Svitavy chtějí od září zkusit třídění gastroodpadu v části města

Svitavy 19. května (ČTK) - Svitavy chtějí dál snížit množství odpadu ukládaného na skládku. Od září radnice ve městě spustí pilotní projekt na třídění gastroodpadu, který tvoří až třetinu váhy obsahu popelnic. Testovat jej bude u obyvatel bytových domů v městské části Lány, řekl dnes novinářům starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitavy).

Projektu bude předcházet informační kampaň, lidé v Lánově - asi 1600 domácnost - dostane do schránek letáky, jaké odpady z kuchyní mají třídit a jak s nimi naložit. "Po nějakém čase to vyhodnotíme, pokud to bude mít efekt a bude se to využívat, rozšíříme projekt i na další lokality města," uvedl Šimek. Náklady na likvidaci gastroodpadu jsou podle něj podobné jako při jejich odvezení do spalovny.



Jako vhodnou lokalitu pro zkušební provoz město vybralo bytovou zástavbu v ulicích Ferberova, Větrná, Na Vějíři a Svitavská v místní části Lány. Zbytky jídla, prošlé potraviny či slupky od ovoce a zeleniny budou moci lidé třídit do speciálních kyblíčků, které od města dostanou zdarma. Po jejich naplnění je vysypou do nově umístěných popelnic na gastroodpad, které budou umístěny v oblasti a budou se vyvážet jednou týdně. Vytříděný odpad skončí v odpadové bioplynové stanici v Rapotíně na Šumpersku, kde se zpracuje na elektřinu, teplo a bioplyn.



Radnici vedou ke snaze o snížení skládkovaného odpadu zákonné povinnosti a rostoucí poplatky za skládkování. Například vloni byl limit pro uložení na skládku 170 kilogramů na osobu, ve Svitavách to bylo více než 200 kilogramů, limit byl tedy překročený o 30 kilogramů. Pro letošní rok je limit snížený na 160 kilogramů.



V červnu město také otevře takzvané reuse centrum. V areálu sběrného dvora budou moci lidé odložit například použité, ale zachovalé hračky, nádobí, knihy, nábytek či další věci, které již nepotřebují, ale mohly by sloužit dál. Za malý poplatek si je budou moci zájemci odnést. K dispozici bude i webová stránka s nabídkou předmětů a možností rezervace. Pokud o některé věci nebude dlouho zájem, odvezou se k likvidaci.



Ve Svitavách už lidé mohou třídit plasty, papír, sklo či kovy, některé přímo do pytlů u svých domů. Sít kontejnerů na separaci se stále rozšiřuje. Město také rozdalo zdarma kompostéry na ukládání bioodpadu.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 19. 5. 2025

