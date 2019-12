Švédská aktivistka Thunbergová vyplula na jachtě přes Atlantik

Plymouth (Británie) 14. srpna (ČTK) - Švédská aktivistka za ochranu klimatu Greta Thunbergová dnes vyplula na závodní jachtě z Británie do Ameriky, kde se v New Yorku zúčastní summitu OSN. Provázena větrem a zataženou oblohou vyrazila dvacetimetrová loď na plavbu, která by měla trvat dva týdny. Plavidlo pohání energie z obnovitelných zdrojů a podle Thunbergové za sebou nezanechává žádnou uhlíkovou stopu. Video a snímek ze začátku cesty zveřejnila na svém twitteru.

"Jsem jedna z opravdu mála lidí, kteří něco takového mohou podniknout. Myslím si, že bych tu šanci měla využít," odpověděla podle agentury Reuters před vyplutím na otázku, zda její cesta na drahé jachtě s posádkou je receptem pro všechny lidi, kteří se potřebují dostat přes oceán. Prohlásila, že nikoho nepřesvědčuje, jak má cestovat a že její plavba je motivována mimo jiné účastí na klimatickém summitu. Tam jede kvůli tomu, že teď je díky mediální pozornosti její hlas slyšet daleko víc než dříve, prohlásila.

Kromě německého kapitána Borise Herrmanna s ní dva týdny na palubě stráví její otec Sven, dokumentarista Nathan Grossman a Pierre Casiraghi, vnuk zesnulého monackého knížete Rainiera III. a někdejší hollywoodské herečky a pozdější monacké kněžny Grace Kellyové.

Jachta Malizia má karbonový trup a je vybavena solárními panely a podvodními turbínami, které vyrábějí elektřinu potřebnou k navigaci plavidla a ke komunikaci. Thunbergová i její doprovod se podle Herrmanna musejí připravit na to, že hlavní předností plavidla je rychlost, nikoli komfort. Kvůli úspoře hmotnosti nejsou na lodi toalety ani umyvadla a spí se v těsných kójích.

Šestnáctiletá školačka Thunbergová si kvůli cestě, kterou chce účastí na dalších akcích protáhnout na několik měsíců, vzala ve škole rok volna. Během cesty chce seznamovat veřejnost s vážností změn klimatu a přimět světové politiky k ekologičtějšímu přístupu a snižování emisí.

Už dříve však řekla, že setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem by pro ni bylo ztrátou času. O možnosti sejít se s politikem, který vyvázal Spojené státy z pařížské klimatické dohody, nechtěla uvažovat ani dnes.

"Nejsem natolik výjimečná, nemohu přesvědčit každého. Místo toho, aby se bavili se mnou a s dětmi stávkujícími ve škole, měli by hovořit se skutečnými vědci a s experty na tuto oblast," řekla novinářům s odkazem na Trumpa a další politiky, kteří mají na změny klimatu jiný názor.

