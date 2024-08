Svazy: Vláda nesmí otálet se schvalováním strategických dokumentů k energetice

Praha 20. srpna (ČTK) - České oborové organizace v moderní energetice vyzvaly vládu, aby neotálela při schvalování klíčových strategií pro dekarbonizaci tuzemské ekonomiky. Firmy podle nich potřebují pro zajištění konkurenceschopnosti předvídatelnost a stabilitu. V případě pomalého postupu vlády varují před zdražováním energií a ohrožením pracovních míst. Svazy to uvedly v dnešní tiskové zprávě.

Foto: Drahunkas@Pixabay.com



Stát v současnosti připravuje tři základní dokumenty k vývoji tuzemské energetiky. Jde o aktualizovanou Státní energetickou koncepci, Politiku ochrany klimatu a Národní klimaticko-energetický plán. Vláda je měla na stole už v červenci, jejich schvalování však odložila. Podle některých ministrů je třeba ještě vyjasnit jejich dopady.



Podle oborových svazů Česko potřebuje dohnat zpoždění v rozvoji obnovitelných zdrojů energie i v obnově fondu budov tak, aby dokázalo zajistit dostatek energie za konkurenceschopné ceny pro podniky i domácnosti. Rok 2030 je podle nich přitom blízko a vláda by tak měla být aktivní a schvalování koncepčních materiálů neprotahovat, protože včasné přijetí strategií je důležité pro přípravu jednotlivých průmyslových oborů.



"V sázce jsou stovky tisíc pracovních příležitostí i dostupné ceny pro české podniky a domácností," uvedl programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. Ředitel byznysové platformy Změna k lepšímu Jenda Perla upozornil, že zdržení nebo nejasné politické signály mohou přijít český průmysl velmi draho. "Odhadované náklady na dekarbonizaci a adaptační opatření se pohybují mezi jedním bilionem až 1,5 bilionu korun jen do roku 2030. Byznys je připraven se na těchto nákladech podílet, jen potřebuje jasně narýsovanou cestu vpřed,” podotkl.



Společnou výzvu adresovanou premiérovi Petru Fialovi (ODS) podepsaly Aliance pro bezemisní budoucnost, Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, Asociace výrobců minerální izolace, COGEN Czech - sdružení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, CZ Biom, Elektromobilní Platforma, Solární asociace, Svaz moderní energetiky, Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Změna k lepšímu.



Podle některých analytiků navržené strategické dokumenty mohou vést ke zdražování energií a paliv. Souvisí to s novým systémem emisních povolenek za vytápění budov a silniční dopravu, který loni schválili europoslanci a začne platit v roce 2027. Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden na sociální síti X napsal, že vláda nepřipustí zbytečné zdražování. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) pak prohlásil, že nesouhlasí s klimatickými dokumenty Politika ochrany klimatu a Národní klimaticko-energetický plán. Podle něj jsou příliš nákladné a chce je upravit.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20. 8. 2024

Datum uveřejnění: 20.8.24

Poslední změna: 25.8.2024

