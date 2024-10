Svazy očekávají od Vlčka dotažení řady úkolů MPO, žádají po něm podporu v cizině

Praha 8. října (ČTK) - Nový ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) musí podle podnikatelských a průmyslových svazů v posledním roce vlády dotáhnout řadu velkých úkolů. Vedle dokončení jaderného tendru půjde zejména o zamezení růstu cen energií a podporu českého exportu. Na strategické projekty naopak čas mít nebude. Na dotaz ČTK to uvedli zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR. Vlček dnes ve funkci vystřídal Jozefa Síkelu (STAN), který by se měl stát českým eurokomisařem.

"Nový ministr nastupuje ve složité době, kdy ho čeká celá řada úkolů," řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar. Mezi ty nejdůležitější zařadil dokončení tendru na stavbu nových jaderných reaktorů. Vlček připomněl také nutnost brzkého vyřešení financování obnovitelných zdrojů energie, na které je potřeba najít několik desítek miliard korun. "Pokud se to nepodaří a náklady se přenesou na spotřebitele, bude to znamenat další zdražení energií a tím i výrazné snížení konkurenceschopnosti českého průmyslu," upozornil Špicar.



Po novém ministrovi žádá také silnou podporu exportu. Vlček by podle Špicara mohl českým firmám pomoci v přístupu na trh hlavně třetích zemí a také v posílení financování projektů.



Hospodářská komora od nového ministra očekává především podporu stabilního a příznivého prostředí pro podnikatele. K hlavním úkolům tak bude podle komory patřit zajištění dostupných a předvídatelných cen energií. V energetice komora také zdůraznila potřebu zajištění nových zdrojů či snižování energetické náročnosti. V průmyslu klade důraz na snižování regulační a byrokratické zátěže. Jako klíčovou zmínila rovněž podporu exportu a organizaci obchodní misí. "Před novým ministrem stojí řada významných úkolů a výzev, ve kterých je komora připravena spolupracovat," dodala Hospodářská komora.



Velká očekávání mají od Vlčka také ekologové. Podle Hnutí Duha by nový šéf resortu průmyslu měl víc podpořit stavbu větrných elektráren. Zároveň od něj očekávají podporu odklonu energetiky od uhlí. Mezi hlavní úkoly podle ekologů bude patřit dokončení legislativy pro rozvoj obnovitelných zdrojů a modernizaci energetiky. "Ministr průmyslu Lukáš Vlček má před sebou velké výzvy a relativně krátký čas. Musí dotáhnout novelu energetického zákona lex OZE 3 a zároveň odrazit snahy uhlobaronů doplnit do ní dotování uhelných elektráren z peněz spotřebitelů. A to nejen v zákoně, ale i v Kodexu ČEPS," řekl vedoucí programu Klima, energetika a odpady Hnutí Duha Jiří Koželouh. Vlček podle něj má také zodpovědnost za předložení a prosazení zákona o zrychleném zavádění obnovitelných zdrojů, který má výrazně urychlit povolování zejména větrných elektráren.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 8. 10. 2024

