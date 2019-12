Svazy: MPO by mělo v řešení úkolů mít ještě větší tah na branku

Praha 22. června (ČTK) - Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo své úkoly a závazky řešit mnohem aktivněji než dosud. Při příležitosti ročního fungování současné vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) se na tom shodly oborové svazy, které oslovila ČTK. Kritizují například přístup k moderní energetice nebo přípravu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Bývalé ministryni Martě Novákové řada z nich vytýká velkou pasivitu, na hodnocení nového ministra Karla Havlíčka (oba za ANO) je podle nich ještě brzo. Havlíček vystřídal Novákovou v čele resortu letos na konci dubna.

V programovém prohlášení vlády se mimo jiné píše, že se MPO zasadí o to, aby český průmysl zachytil moderní trendy vývoje průmyslu ve světě tak, aby nebyla ohrožena prosperita a zaměstnanost v ČR. Prioritou je také energetická bezpečnost a soběstačnost. Kabinet mimo jiné slíbil, že zajistí přípravu výstavby nových jaderných bloků i výstavbu hlubinného trvalého úložiště radioaktivního odpadu. Mluvčí MPO Štěpánka Filipová ČTK řekla, že programové prohlášení je naplňováno průběžně.

"Vláda si vzala za svou inovační strategii a prioritizace tohoto tématu je pozitivním signálem. V oblasti energetické koncepce a mixu bohužel konkrétní zásadní rozhodnutí učiněna nebyla," řekla ČTK mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Eva Veličková. Tématem posledního roku nadále zůstala možná stavba nového jaderného zdroje v Dukovanech.

Podle Filipové prohlášení konkrétně v energetické bezpečnosti a soběstačnosti MPO naplňuje. Dodala, že vznikl návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, zásadní dokument, který určí budoucí směřování energetiky a ochrany klimatu v Česku. "Národní energetický a klimatický plán ČR byl ze strany Evropské komise vyhodnocen jako dobře rozpracovaný s mnoha daty a analýzami," řekla. Odborníci s ní nesouhlasí.

"Vláda slíbila, že bude pracovat na rozvoji jádra a obnovitelných zdrojů současně. Prvnímu bodu věnuje velké úsilí, ale příležitosti pro rozvoj nové, moderní energetiky unikají ministerstvu průmyslu pod rukama," uvedl programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. Poukázal na loňský pokles podílu obnovitelné elektřiny v ČR a kritické hodnocení návrhu českého klimaticko-energetického plánu od Evropské komise.

Podobný názor má také předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa. Národní energeticko-klimatický plán označil za největší úkol vlády v oblasti čisté energetiky. "Ministr Havlíček bude muset opravit chybu a nízké ambice své předchůdkyně," podotkl. Evropská komise tento týden vyzvala členské státy, aby byly v energetických a klimatických plánech pro rok 2030 ambicióznější. Brusel mimo jiné Česku doporučil zvýšit do té doby podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě na minimálně 23 procent. Stát dosud počítal s 20,8 procenta.

Spolek Jaderní veteráni, který sdružuje osobnosti s dlouhodobou profesní kariérou v jaderné energetice, označil jako zásadní posílení kompetence vlády v přípravě nového jaderného bloku. Bez nutných změn zákonů stavebního a o veřejných zakázkách považuje plánovaný proces výstavby za nerealizovatelný. Samostatnou kapitolou je podle spolku příprava hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. "Odpor obyvatelstva v lokalitách vybraných pro provádění průzkumu vhodnosti je založen na akceptaci iracionálního strachu a je prakticky stoprocentní. Musí být zvolen zcela nový přístup včetně úpravy harmonogramu přípravy a výstavby," řekl ČTK prezident spolku Jiří Marek.

Ministerstvo nicméně zdůrazňuje práci na Inovační strategii ČR do roku 2030, která má stát dostat mezi evropské lídry, a program The Country for the Future. Ten by měl s 6,1 miliardy Kč pomoci rozvoji high-tech podnikání a digitalizace, anebo program TREND rozvoji podnikového výzkumu, v němž bude do roku 2027 téměř deset miliard. Kromě toho Filipová zmínila i novelu energetického zákona, díky níž by měly být vymýceny nekalé obchodní praktiky na trhu, a spotřebitelé tak více chráněni.

