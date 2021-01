Svaz: V ČR začíná výzkum možností akumulace energie do plynovodů

Praha 6. ledna (ČTK) - V Česku za podpory státu začíná výzkum možností akumulace energie do plynovodů. Přebytky čisté energie vyráběné z obnovitelných zdrojů (OZE) má být prostřednictvím technologie P2G (Power-to-Gas) možné ukládat do plynárenské soustavy a znovu je využívat. V tiskové zprávě to dnes sdělil Český plynárenský svaz (ČPS).

Foto: kodda@Pixabay.com



Výsledky společného projektu ČPS, společnosti EGÚ Brno a Vysokého učení technického v Brně, jenž podpořila Technologická agentura ČR částkou téměř 5,5 milionu korun, mají být známy do konce příštího roku. Technologie P2G funguje na principu přeměny elektrické energie na vodík či syntetický metan, které lze následně vtláčet do distribuční plynárenské soustavy nebo uskladnit v podzemních zásobnících plynu.

"Jak evropské, tak i české plynárenství počítá s postupnou náhradou zemního plynu rostoucím podílem zelených plynů, zejména biometanem, vodíkem nebo syntetickým metanem," uvedla výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská. Česká plynárenská soustava je podle ní nyní připravena na přepravu, distribuci a skladování zemního plynu s příměsí vodíku až do výše dvou procent.

"Studie nám ale mimo jiné odpoví na otázku, o kolik můžeme tento podíl do budoucna ještě zvýšit a jaké technologické změny by k tomu byly případně potřeba," dodala Kovačovská. Cílem výzkumného projektu je mimo jiné posoudit konkrétní přínosy a možnosti uplatnění P2G v rámci naplňování emisních a dekarbonizačních cílů Evropské unie.

"Chceme rovněž zmapovat možnosti nasazení technologie v jednotlivých lokalitách ČR a vytvořit k tomu metodický nástroj pro ministerstvo průmyslu a obchodu," uvedl člen správní rady EGÚ Brno Tomáš Špaček. Výstupy projektu podle něj mají také plnit roli strategického dokumentu pro tvorbu legislativních úprav souvisejících zákonů a úprav technických norem.

Projekt s oficiálním názvem Výzkum uplatnitelnosti akumulace energie pomocí technologie P2G uspěl loni v létě mezi více než 140 přihlášenými projekty ve třetí veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Tu organizuje Technologická agentura ČR, která mezi 47 vybraných projektů rozdělí celkem 735 milionů korun.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 6. 1. 2021

Datum uveřejnění: 6. ledna 2021

Poslední změna: 10. ledna 2021

